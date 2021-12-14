 

Компания Microsoft представила в РФ компьютерную периферию из переработанного материала

14.12.2021, 23:40, Новости дня
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Главное преимущество новых изделий, представленных компанией Microsoft в России, заключается в их экологичности. Речь идет о компьютерной периферии – мышках, клавиатурах и прочих устройствах.

И все это произведено из переработанного материала, сообщают представители американской компании. Также россиянам показали новые так называемые камуфляжные мышки, выполненные в разных защитных цветах.

Устройства беспроводные. Их можно легко подключить практически к любому компьютеру или ноутбуку по Bluetooth. Батарейка типа АА обеспечит автономную работу мышки в течение одного года. У мышек, кстати, по четыре кнопки для управления. Подробно с характеристиками можно ознакомиться на сайте продавца.



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