Нельзя «вешать» ложку на тарелку – это принесет в дом несчастье: эта и другие приметы о столовых приборах

Все культурные люди пользуются во время трапезы столовыми приборами. Но знаете ли вы, что с ними нужно грамотно обходиться, поскольку с ложками, вилками и ножами связано большое количество примет и поверий. Чтобы невольно не накликать беду, прочтите материал про запреты и верные действия.

Основные приметы

Наши предки верили, что столовые приборы наделены особой мистической силой. Все мы знаем популярную примету: если уронить ложку на пол, непременно придет неприятная гостья. И чтобы защититься от визита, нужно три раза постучать предметом о деревянную поверхность. Тогда завистница по каким-то причинам развернется на полдороге.

Есть и другие приметы, связанные с ложками:

Чтобы избежать несчастий с членами семьи, нужно избавиться от привычки «вешать» прибор на тарелку. Недопустимо ставить ложку между столом и миской, в противном случае в доме всегда будет туго с финансами. А изначально наши предки верили, что прибор в таком случае становится своеобразным мостиком, через который в наш мир пробирается так называемая нищета – мелкие демоны, вызывающие денежное затруднение и подобные проблемы.

О звуках

Очень важно во время уборки посуды и столовых приборов не шуметь – это может стать причиной ссоры с соседями, появления лишних сплетен. Кроме того, громкие звуки провоцируют разногласия между членами семьи. Чтобы сохранить мир, следует есть тихо, не греметь ложками, а мыть посуду предельно аккуратно.

Порядок на кухне

Тем, кто верит в приметы, стоит взять за правило не мыть посуду сразу после трапезы. С этим связано сразу несколько примет:

«Отдохнувшая» после еды ложка, которую моют через некоторое время, становится мощным оберегом, защищающим от порчи и сглаза. Вытирать столовые приборы не стоит – пусть вода стечет с них самопроизвольно, забирая с собой все беды и проблемы. А вот на ночь оставлять ложки в тарелках не стоит. По преданию, нечистый забавляется, перебирая их, из-за чего у домочадцев портится сон, особенно страдают дети.

Для хранения столовых приборов оборудуйте специальную полку или корзину.

О чужих приборах

Поскольку ложка наделена мистической силой, использовать чужую крайне нежелательно. Это может спровоцировать заболевания, финансовые трудности. Кроме того, человек, пользующийся чужими ложками, склонен к обжорству и полноте. Также через прибор можно невольно перенять трудности бывшего владельца.

По этим же причинам нельзя давать столовые приборы в долг, если все же пришлось одолжить, подарите, не забирайте, поскольку вместе с ними можно получить беды и болезни тех, кто ими пользовался.