 

Названо влияние отсрочки запуска «Северного потока – 2» на цены на газ в Европе

14.12.2021, 23:31, Новости дня
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» и рост поставок из РФ могут привести к снижению цен на газ в Европе, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» – это один из факторов, тянущий цены вверх», – цитирует РИА «Новости» Маринченко.

Во вторник цены на фьючерсы на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров.

Аналитик отметил, что в теории запуск «Северного потока – 2» не отразится на росте мощностей по добыче у Газпрома, но на практике компания может не поставлять на европейский рынок максимально возможные объемы, ожидая запуск трубопровода.

Цены будут в основном зависеть от спроса в Азии, поставок в США и России, отметил Маринченко. По словам эксперта, в ближайшие 3-5 лет цены могут снизиться на фоне роста предложения. Цены на газ в целом, сказал он, будут отличаться большей волатильностью, чем цены на нефть.

Мариниченко заявил, что на ценах могут отразиться сроки запуска «Северного потока – 2». Цены на газ до конца отопительного сезона будут оставаться высокими и волатильными, так как есть опасения по поводу холодной зимы.

Напомним, сейчас на газовом рынке ситуация сложная, после снижения до 750 долларов в начале ноября цены больше месяца превышают 1000 долларов, а европейские газовые хранилища заполнены минимально. 



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