Лавров обвинил США в имперском мышлении

США демонстрирую имперское мышление, когда говорят о недопустимости военного присутствия РФ в Африке, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщил министр, «это имперское мышление, отсутствие какого-либо уважения к другим странам характерно для США и того, как они действуют в мире не только по отношению к России, Китаю и другим государствам, которых они называют своими соперниками и противниками». По его мнению, страны Африки и Ближнего Востока являются «достаточно зрелыми», чтобы «понимать всю бессмысленность» желания США единолично управлять целыми континентами.

Лавров указал, что «чувства собственного превосходства над всеми другими испытывают не только американцы». Так, «Франция при каждом возможном случае заявляет, что РФ «не смеет» оказывать содействие в виде военной помощи» Мали, хотя власти Мали «выразили озабоченность, что перед лицом не уменьшающейся, а нарастающей террористической угрозы французское руководство решило сократить операцию «Бархан», передает РИА «Новости» со ссылкой на египетский канал «ТеН ТВ».

Глава МИДа при этом заявил, что несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Москва считает, что кризис в Западной Сахаре должен решаться на основе выполнения резолюций СБ ООН и возобновления прямого диалога между Марокко и Народным фронтом освобождения Западной Сахары (Полисарио). По его словам, «если оставлять ситуацию, как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои «щупальца». Лавров также рассказал, что РФ поставляет оружие Сахаро-Сахельской «пятерке» (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) для борьбы с терроризмом.

Действия Запада в Ливии стали причиной кризиса, который наблюдается многие годы в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил Лавров. По его словам, «после того, как Запад разбомбил ливийскую государственность, на месте этой страны появилась «черная дыра», Запад «вооружал против Муаммара Каддафи бандитов и экстремистов», которые «пошли на юг».

Лавров считает, что нынешнее состояние отношений РФ с арабским миром характеризуется тем, что у Москвы оно взаимоуважительное со всеми без исключения арабскими государствами, свободное от идеологических предрассудков, тогда как во времена СССР дипломатические отношения были не со всеми арабскими странами.

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.