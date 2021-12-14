 

При аварии на газопроводе в Ставропольском крае никто не пострадал

14.12.2021, 23:31, Новости дня
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Произошла разгерметизация трубопровода-отвода с возгоранием, информирует «Газпром трансгаз Ставрополь». По данным главка МЧС по Ставропольскому краю, без газа остались 18 населенных пунктов.

В компании сообщили, что «на 20-м км газопровода-отвода к городу Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием». Указывается, что «пострадавших нет», а «поврежденный участок оперативно локализован». При этом временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской. Специалисты компании приступили к восстановительным работам. 

В МЧС сообщали, что «факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод», без газа «остались 18 населенных пунктов», более 19 тыс человек. В МЧС сообщили, что «все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью», передает РИА «Новости».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что находится на месте возгорания газопровода в Кочубеевском округе, а ситуация под контролем. Он заверил, что газовики постараются провести ремонт максимально быстро. Владимиров пояснил, что «возобновить подачу можно будет только после завершения восстановительных работ». Он попросил «жителей тех поселений, где будут отключать газ, проверить газовые приборы на ночь», их «лучше держать выключенными».

Напомним, в 3 км от населенного пункта Усть-Невинский произошел прорыв газопровода. Высота пламени на горящем газопроводе достигала 25 м.



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