Пользователи Reddit рассказали американцу о русском прошлом Аляски
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Пользователи Reddit высмеяли американца, который назвал Аляску бывшей колонией России, и рассказали ему о русском прошлом полуострова.
Автор поста с удивлением для себя узнал, что Аляска когда-то принадлежала России. Он утверждает, русские управляли полуостровом «как колонией» почти столько же времени, сколько США теперь управляют Аляской как территорией и штатом.
«По какой-то причине мои учителя истории твердили об испанской, французской и британской колонизации Америки, но я никогда не слышал о русской колонизации», – отметил один из пользователей.
Другой комментатор поста рассказал свое видение истории с Аляской, где утверждает, что «у США были прекрасные отношения с имперской Россией до того, как коммуняки свергли монархию. Екатерина Великая была одной из первых, кто предложил материальную помощь США во время нашей революции 1700-х годов».
«Не будем забывать, что у русских была не только Аляска в качестве колонии, но и большая часть современной Калифорнии, – объясняет Luke90210. – США находились в зачаточном состоянии, в то время как великие империи – Российская и Британская – вели большую геополитическую борьбу. Естественно, РФ была настроена дружелюбно к США и была счастлива продать США Аляску и поддержала их независимость от Британии».
А вот jackson71 сообщил о ядовитых публикациях прессы доамериканского периода Аляски: «Тогда пресса была такой же токсичной и политизированной, как и сейчас. Пресса была против покупки Аляски. Называется он «Холодильник Сьюарда», «Безумие Сьюарда». Оказалось, что это земля, богатая множеством ценных ресурсов. Всего по 2 цента за акр».
А пользователь moodpecker и вовсе написал, что в свое время восточное побережье делили Британия и Испания.
«Все хуже, чем я думаю. Похоже, большинство американцев проспало школу с 5 по 12 классы. "Я сегоддня узнал, что Аляска была частью России". А еще Канада не часть США!», – шутит lourudy.
«Я австралиец и я понятия не имел об этом, мы не изучаем американскую историю. Поэтому всегда интересно узнать о продажах земель между разными странами», – написал Mobbles1. «Вероятно, это не очень актуально для людей за пределами Северной Америки. Я сомневаюсь, что в российском образовании об этом тоже много говорится. Как и американцы, наверняка, мало знают о значении 1066 года для Англии», – ответил ему cwalton505.
«Ух ты, завтра ты сможешь опубликовать в рубрике "сегодня у узнал", что Техас раньше принадлежал Мексике», – написал fatDaddy21.
«Я был в музее на Аляске в Ситке – это столица русской Аляски. Там есть рукописные заметки Петра Великого. Рядом со мной какие-то старушки жаловались, что «у него плохой почерк, и они не могут распознать ни одного слова». Мне не хотелось говорить им, что это не английский», – рассказал KingOfZero.
«Сделку провел госсекретарь Билл Сьюард во времнена президента Эндрю Джонсона в 1867 году, он организовал покупку за 7 миллионов долларов. Члены Конгресса его высмеяли и назвали сделку «глупостью Сьюарда». Просто хочу показать вам, что Конгресс всегда был по-настоящему глуп», – отмечает Raa03842.
Пользователь под ником Люк90210 выдвинул предположение, что «одна из основных причин, по которой Российская империя никогда не осваивала Аляску, заключалась в том, что именно туда были сосланы проштрафившиеся российские управленцы. Москва прислала только худших».
Также пользователи соцсети рассказали, что на Аляске по-прежнему проживает много русских, сохранились православные храмы.
«Я встретил нескольких хороших русских рыбаков и даже немного выпил с ними в Кордове. Они православные и у них крепкие семейные ценности», – написал Statertater.
Ранее пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
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