 

Тихановского приговорили к 18 годам колонии, Апелляционный суд отменил решение в пользу Коломойского по “ПриватБанку”. Главное за день

14.12.2021, 23:21, Новости дня
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Тихановскому в Беларуси вынесли приговор

14 декабря в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. Других оппозиционеров приговорили к срокам от 14 до 16 лет.

Апелляционный суд отменил решение в пользу Коломойского по “ПриватБанку”

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, которым был удовлетворен иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка Украины об определении связанных с “ПриватБанком” лиц.

В Нацбанке Украины напомнили, что компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему акционеру “ПриватБанка” Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7% акций банка.

Интервью Богдана Гордону

14 декабря на YouTube-канале “В гостях у Гордона” вышло интервью основателя интернет-издания “ГОРДОН Дмитрия Гордона с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Во время интервью Богдан рассказал, кто стоял за его отставкой в 2020 году, общается ли он сейчас с бизнесменом Игорем Коломойским, адвокатом которого раньше был, почему нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак стал настолько близким для президента человеком, остались ли в окружении главы государства люди, которые могут его критиковать, почему он считает, что Зеленский не удержится на должности до конца своего срока.

Кроме того, Богдан назвал настоящие причины, почему в отставку отправили министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также почему Зеленский начал публичный конфликт с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

Венецианская комиссия поддержала отказ КСУ приводить к присяге судей, назначенных Зеленским

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) поддержала решение Конституционного Суда Украины не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рада приняла закон о финансовых услугах и финкомпаниях

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5065 “О финансовых услугах и финансовых компаниях”.

Закон пределяет терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг; виды финансовых услуг; основы взаимодействия предоставлятеля финансовых услуг с клиентами и защиты их прав; основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг; основы государственного регулирования и надзора за деятельностью по оказанию финансовых услуг.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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