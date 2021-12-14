Суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима

Гомельский областной суд на выездном заседании приговорил белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

Сергей Тихановский. Фото: Белорусская служба «Радио Свобода»*

Следствие утверждает, что Тихановский вместе со сторонниками занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в течение длительного времени. «Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — пишет БелТА.

Окончательное обвинение Тихановскому предъявили в конце марта. Ему вменили в вину организацию массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ч. 2 ст. 191 УК РБ), организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ).

Сегодня приговоры вынесли и пятерым другим белорусским оппозиционерам, ставшим фигурантами того же дела, что и Тихановский. Суд назначил:

Николаю Статкевичу — 14 лет колонии,

Игорю Лосику — 15 лет,

Владимиру Цыгановичу — 15 лет,

Артему Сакову — 16 лет,

Дмитрию Попову — 16 лет.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей супруги Светланы Тихановской. Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог подать соответствующие документы потому, что в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его супруга Светлана Тихановская.

Она стала главной соперницей Александра Лукашенко на прошлогодних президентских выборах. По данным ЦИК Беларуси, Тихановская в ходе голосования набрала лишь около 10% голосов, а победителем был объявлен Лукашенко. После оглашения итогов голосования в Беларуси начались массовые протесты.

*внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-«иноагентов»

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