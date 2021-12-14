 

Мнение: Первый летный образец “Охотника”

14.12.2021, 23:02, Разное
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Первый летный образец тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник.

Источник: Colonel Cassad



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