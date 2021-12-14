 

В Соединенных Штатах начались испытания нового космического оружия

14.12.2021, 22:54, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, еще в октябре текущего года от запущенного на орбиту Земли американского корабля Х-37В отделился некий таинственный аппарат. Позже выяснилось, что ни с Земли, ни из космоса невозможно вести за ним наблюдение.

Те же источники сообщают, что космический корабль и упомянутый аппарат выполняли полет по программе ВВС Соединенных Штатов.

Российские эксперты единогласны в своих выводах. По их мнению, США проводят испытания каких-то новых видов космического вооружения. В какой-то момент к таинственному аппарату удалось приблизиться. Однако он тут же совершил резкий маневр и скрылся в глубинах космического пространства. Ничего подобного российские спутники делать не могут.



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