В Соединенных Штатах начались испытания нового космического оружия

Как сообщают компетентные источники, еще в октябре текущего года от запущенного на орбиту Земли американского корабля Х-37В отделился некий таинственный аппарат. Позже выяснилось, что ни с Земли, ни из космоса невозможно вести за ним наблюдение.

Те же источники сообщают, что космический корабль и упомянутый аппарат выполняли полет по программе ВВС Соединенных Штатов.

Российские эксперты единогласны в своих выводах. По их мнению, США проводят испытания каких-то новых видов космического вооружения. В какой-то момент к таинственному аппарату удалось приблизиться. Однако он тут же совершил резкий маневр и скрылся в глубинах космического пространства. Ничего подобного российские спутники делать не могут.