В Европе займутся анализом «прорывных идей» в области спутниковой связи

Два десятка европейских компания, имеющих отношение к космической отрасли и телекоммуникациям, объединились в консорциум, перед которым стоит очень важная задача. Специалисты проанализируют и дадут оценку перспективам реализации «прорывных идей» в области спутниковой связи.

На первый взгляд, перспективных проектов очень много, отмечают эксперты. Но многие из них повторяют друг друга. Кроме того, невозможно реализовать абсолютно все. На это не хватит финансовых ресурсов ни в коммерческом, ни в государственном секторах.

Поэтому появилась потребность в создании специального конкурсного жюри. Его членами станут представители тех компаний, которые затем возьмутся реализовывать идеи.