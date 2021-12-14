Как стать звездой стритстайла: советы стилиста, которые помогут сделать изысканным самый простой уличный наряд

Люди не рождаются с идеальным чувством стиля. Модниками и модницами становятся в процессе долгих поисков и экспериментов. Нет ничего плохого в том, если вы в поисках собственной индивидуальности будете ориентироваться на идеи и видение профессионалов. Перед вами советы дипломированного стилиста Кристины Алексейчук, которая расскажет, как стать звездой стритстайла и как блистать в ленте “Инстаграма” при минимальных вложениях.

Сбалансируйте силуэт

Вы не сможете выглядеть стильно, если не будете приводить свои аутфиты к балансу. Надевать на себя сразу все трендовые вещи и аксессуары – это путь к провалу. Например, микросумка в руках крупной женщины выглядит комично.

То же самое происходит, когда миниатюрная девушка решает с ног до головы облачиться в мешковатую одежду. Знайте свои сильные и слабые стороны. Пытайтесь замаскировать то, чего вы не хотите показывать, и демонстрируйте то, чем гордитесь.

К сдержанному монохромному образу выбирайте яркую обувь и кричащие аксессуары. Если вы хотите облачиться в яркое платье, выбирайте сдержанный строгий фасон. При мешковатом верхе старайтесь “заузить” низ и наоборот, широкие брюки компенсируйте облегающим топом.

Учитывайте тип фигуры

Хорошо выглядят те модницы, которые выбирают одежду точно по размеру и ориентируются на тип фигуры. Кроме того, одежда должна отражать ваш характер и род деятельности. Например, одежда с квадратным вырезом не подойдет крупной девушке с широкими плечами. А вот V-образный вырез, напротив, визуально вытянет силуэт.

Расклешенные брюки с завышенной талией будут лестными модницам с пышными бедрами. А укороченные джинсы в сочетании с обувью на высоком каблуке помогут казаться “дюймовочкам” выше.

Стилевые приемы

Также Кристина Алексейчук советует нам обратить внимание на стилевые приемы, которые сделают интересными даже самый простой образ. Например, в зимнее время года можно носить свитер накинутым на пальто или жакет вместо палантина. Как видим, мода на трикотажные изделия приобрела самый неожиданный оборот. Модницы начинают использовать одежду не по назначению, а в качестве теплого аксессуара.

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Также эксперт советует нам не убирать из гардероба летние вещи. Например, длинную шифоновую юбку можно носить с грубым объемным свитером и сапогами.

Если вы хотите сделать мешковатый силуэт более женственным, воспользуйтесь ремешком. Сейчас этот аксессуар носят не только с брюками и юбками. В наши дни ремнем подпоясывают все, что возможно: от объемных свитеров и блейзеров до стеганых курток и пальто.

В тренде многослойные образы

Многослойные образы занимают лидирующие позиции трендов. Зная секреты составления “теплого” аутфита, вы никогда не совершите модный провал. Наслаивать слои друг на друга нужно от самого тонкого и обтягивающего к самому толстому и объемному.

Не бойтесь создания дополнительного объема в верхней зоне. Силуэт всегда можно “вытянуть” визуально с помощью длинной верхней одежды или сужения в нижней части образа. А вот от рыхлого трикотажа и одежды, которая плохо сидит по фигуре, стилист советует отказаться.

Аксессуары имеют значение

Вы будете удивлены, но большую часть стильных образов вытягивают на своих плечах аксессуары. В зависимости от времени года акценты расставляются на талии, в зоне декольте или на руках.

Помните о том, что массивные аксессуары в верхней части образа могут отвлечь от широких бедер. То же самое делают объемные шарфы и палантины. И хотя в холодное время года аксессуары служат защитой от ветра, они могут быть единственным ярким пятном в образе.