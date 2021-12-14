НАТО отказалось верить предложению РФ по мораторию на размещение ракет

Мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, предложенный Москвой, в НАТО считают «недостойным доверия», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Столтенберг заявил, что предложение «недостойно доверия», так как уже был запрет по ДРСМД, который РФ якобы «нарушала». Столтенберг сказал, что «не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего-то», что РФ «уже начала размещать», пока Москва «не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор».

При этом НАТО не собирается «размещать ракеты, способные нести ядерное оружие, в Европе», добавил он. Альянс готов к диалогу с Россией, сказал генсек, и «верит, что нужен контроль над вооружениями, чтобы не допустить новой гонки вооружений», передает ТАСС.

Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД, союзники заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, но к НАТО более доверия нет в принципе. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)