 

Российского журналиста в Молдавии пригрозили выдать украинским силовикам

14.12.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, сообщил депутат Госдумы Артем Туров.

Туров сообщил, что «помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан РФ в Молдавию произошел еще один интересный эпизод». Он рассказал, что «ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался российский журналист Семен Пегов», передает ТАСС.

Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили». У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».

Как отметил Туров, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании.

Напомним, член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Новый Porsche Macan показали на первых рендерах

13.07 / В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном

22.01 / Volkswagen получит новые штрафы за выбросы

26.07 / Корабли НАТО зашли в Одессу

02.07 / Плебисцит или «покушение на суверенитет народа»?

08.12 / США не верят, что Путин принял решение о вторжении РФ в Украину

24.08 / Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10

03.02 / Штаб ООС проинформировал о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

25.10 / В мире: Зеленский теряет регионы Украины

26.02 / В Украине мощный коллективный иммунитет к коронавирусу появится к лету – иммунолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика