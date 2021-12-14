Российского журналиста в Молдавии пригрозили выдать украинским силовикам

Спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, сообщил депутат Госдумы Артем Туров.

Туров сообщил, что «помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан РФ в Молдавию произошел еще один интересный эпизод». Он рассказал, что «ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался российский журналист Семен Пегов», передает ТАСС.

Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили». У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».

Как отметил Туров, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании.

Напомним, член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.