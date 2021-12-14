Общество: Плоское сопло даст БПЛА «Охотник» важнейшее преимущество

Россия совершила важнейший технологический прорыв – третьей в мире разработала плоское сопло для боевого самолета. И не просто самолета, а новейшего БПЛА «Охотник» С-70, который должен стать, как говорят эксперты, «серьезным оружием, обладающим выдающимися характеристиками». Какое значение имеет плоское сопло для боевых качеств воздушной машины и почему это важно именно для «Охотника»?

Российский военно-промышленный комплекс традиционно под конец года демонстрирует то, за что сотрудники этих заводов должны получить годовые премии, а сами заводы – дальнейшее бюджетное финансирование. Одним из самых ярких примеров этого стал показ новой модификации реактивного российского БПЛА «Охотник» С-70, а точнее, его ключевой особенности – плоского сопла. Демонстрация прошла на новосибирском авиазаводе им. Чкалова. О важности события свидетельствовало присутствие замминистра обороны Алексея Криворучко, главкома ВКС Сергея Суровикина и главы ОАК Юрия Слюсаря.

«Сегодня большое событие. Практически собран первый самолет в серийном облике. – отметил во время церемонии Алексей Криворучко. – Выкатка самолета – это уже серьезный этап. В ближайшее время – буквально несколько месяцев – уже будет первый вылет». Таким образом, официально подтверждено, что облик С-70, каким мы его видели до сих пор, характерен лишь для испытательных образцов.

По словам Криворучко, «выкатка БЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету».

Интересно, что на официальных фото и видео, распространенных и «Ростехом», и Минобороны России, сам БПЛА показан лишь спереди. Облик непосредственно плоского сопла не демонстрировался. Увидеть его оказалось возможным – и то лишь частично – с помощью операторов телеканала «Звезда», которые поставили свою камеру в ангаре сбоку от летательного аппарата.

На преимущества плоского сопла инженеры обратили внимание еще в 1980-х годах. Важнейшее из них – рассеивание инфракрасного излучения, уже на дальней дистанции выдающего работу авиадвигателя системам ПВО противника. Плоское сопло позволяет существенно снизить и радиозаметность воздушной машины, и вероятность ее поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения. Конструктивно плоское сопло выглядит как две горизонтальные пластины, расположенные после турбины реактивного авиадвигателя.

Разработчик сопла (и двигателя) – Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО). Не так давно заместитель генерального конструктора ОКБ «Мотор» ОДК УМПО Сергей Кузьмин пояснял, что плоское сопло рассеивает реактивную струю, а конструктивная особенность его состоит в том, что его внутренние части закрывают горячие части двигателя.

Лишь две страны в мире до последнего времени обладали технологиями создания плоского сопла. Пионерами в области разработки и внедрения плоского сопла стали американцы – еще в 1980-х впервые поднялся в воздух экспериментальный Ф-15. Из серийных машин с плоским соплом на сегодняшний день в строю ВВС США истребитель Ф-22, малозаметный стратегический бомбардировщик Б-2 Спирит, а также БПЛА-разведчик RQ-170 Sentinel. Кроме того, соответствующими разработками активно занимается Китай, также буквально несколько месяцев назад показавший бесплотник с плоским соплом, уже принятый на вооружение ВВС НОАК.

Работы по созданию двигателя с плоским соплом успешно велись и в позднем СССР. Более того – они почти были успешно завершены, но развал государства не позволил продолжить эти исследования.

Однако создание такого сопла – исключительно сложная техническая задача. Имеют значение и особые материалы, и геометрия, и надежность. Внешне простой облик плоского сопла не должен вводить в заблуждение – он многократно просчитан математически и проверен экспериментально. Специалисты высказывают сомнения и в том, что плоское сопло вообще необходимо, по крайней мере, истребителю. В том числе поэтому российский ВПК несколько десятилетий не занимался данной тематикой.

Но БПЛА С-70 «Охотник» – особый случай, и тут мы подходим к тому, почему плоское сопло впервые появилось в РФ именно на данном летательном аппарате.

Как неоднократно сообщалось, С-70 будет работать в связке с новейшим российским истребителем Су-57. В частности, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе говорилось, что «для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой – а точнее, перед собой – порядка четырех «Охотников».

Специалисты также озвучивали предположения о том, как именно будет выглядеть тактика применения связки «Су-57 – группа БПЛА «Охотник». В сторону противника будут выдвигаться в первую очередь БПЛА, и каждый из них, скорее всего, будет иметь собственную специализацию – разведка, ударная машина, связь итд. И прежде всего «Охотник» будет использоваться как носитель ударного оружия, платформа, начиненная большим количеством ракет, воздушный дополнительный арсенал.

Су-57 будет идти на достаточном удалении – в несколько десятков километров – позади «Охотников». Получая картинку и целеуказание от РЛС беспилотников, летчик сможет отдавать команды на применение и собственного оружия, и ракет, размещенных в отсеках БПЛА.

Кстати говоря, схема «летающая крыло», в которой и реализован «Охотник», наиболее оптимальна для размещения большого количества полезной нагрузки. Таким образом обеспечивается и большая безопасность живого летчика, и более высокая эффективность применения оружия.

Вот тут-то и обнаруживается смысл установки на «Охотник» двигателя именно с плоским соплом, обеспечивающим машине дополнительную степень малозаметности. Чем позднее противнику удастся засечь приближающуюся к нему группу БПЛА, тем больше времени на принятие решений будет у летчика-оператора на Су-57. Эти несколько секунд в ходе скоротечного боя могут иметь большое значение.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал еще и одно важное для С-70 событие – уже разрабатывается специальный наземный пункт управления для БПЛА данного типа. Глава госкорпорации отметил, что пункт управления и плоское сопло повысят возможности беспилотника (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что технологии, которые отработали при создании опытных образцов С-70, применят в других моделях летательных аппаратов. Иначе говоря, не исключено, что плоское сопло мы вскоре увидим и на истребителе Су-57. Тем более что предназначенный для него т.н. двигатель второго этапа почти готов.

«Выкатка второго летного образца БПЛА «Охотник» – важный этап в программе. – сообщил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Сысоев. – Как видно по показанным кадрам, реализован функционал ранее заявленного плоского сопла, что позволяет говорить об успешном продвижении программы. Ранее в серийных изделиях российского, да и советского авиастроения такой вид сопла не применялся. Вкупе с наработками по Су-57 «Охотник» обещает стать серьезным оружием, обладающим выдающимися характеристиками. С нетерпением ждем первого вылета новой опытной машины в первой половине следующего года».

Есть надежда, что первые серийные С-70 поступят в войска уже в 2024 году. Су-57 к этому времени уже должны быть в количестве, достаточном хотя бы для отработки тактики применения связки с БПЛА «Охотник».

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