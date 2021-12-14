 

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии в 2022 году откроет рейс в Одессу

14.12.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Swiss отметили, что в летнем расписании намерены сделать ставку на маршруты в места отдыха, а также на рейсы, которые пользуются популярностью для посещения родственников и друзей.

Согласно расписанию, полеты сообщением Цюрих – Одесса запланированы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов в обе стороны по самому дешевому тарифу Light составляет 6 700 грн. С собой можно провозить только ручную кладь.

Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus A220-300.

Контекст:

12 октября на саммите Украина – ЕС в Киеве Украина и Евросоюз подписали соглашение об “открытом небе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19

15.07 / Американские СМИ написали о российском «оружии будущего»

14.04 / Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета в Москве

28.09 / В РФ решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

13.11 / YouTube назвал 2020 год “тяжелым” и отказался от подборки лучших видео Rewind

03.10 / В Nintendo опровергают ранее распространенное сообщение о выпуске новой консоли

28.05 / Минсельхоз отверг риск дефицита яиц в России

06.11 / Мясников указал на ошибки при лечении COVID-19

15.08 / Микроавтобус сбил велосипедистов под Полтавой, один погиб

11.07 / Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика