В Харьковской области ГБР задержало полицейского за сбыт наркотиков в здании суда

Сотрудника Чугуевского районного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области подозревают в том, что во время конвоирования он сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора, а также следил за тем, чтобы его покупателей не досматривали после возвращения в СИЗО.

Полицейского задержали с поличным во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. Сотруднику Нацполиции готовится подозрение, в случае признания вины ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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