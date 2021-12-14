Мишустин уволил замглавы Росстата Павла Смелова

Он курировал перепись населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы Росстата Павла Смелова, курировавшего Всероссийскую перепись населения в этом году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Павел Смелов. Фото: Росстат

«Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Смелов работал в Росстате с 2019 года. Сначала он занимал должность советника руководителя, а в декабря 2019 года стал замглавы службы.

Основной этап Всероссийской переписи населения прошел с 15 октября по 14 ноября, на отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря.

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10 ноября глава Росстата Павел Малков сообщил, что переписалось 133 млн человек, то есть 91,6% от условной численности населения. Спустя два дня Смелов заявил, что более 99% россиян уже приняли участие в переписи. Он также сообщил, что информация о том, что переписчики недобросовестно выполняют свою работу и якобы «заполняют данные из административных источников» — фейк.

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