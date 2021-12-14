 

Самозанятых рэперов выпишут из категории музыкантов

14.12.2021, 22:11, Разное
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Исполнителей в жанре хип-хоп, зарегистрированных в качестве самозанятых, больше не будут включать в категории «Музыканты, певцы» – соответствующее решение приняла межведомственная комиссия.

Согласно уточнённому каталогу, их деятельность теперь классифицируется, как «звукоизвлечение, постановка звуковых помех». Уже зарегистрированным в прежней категории рэперам не потребуется ничего делать – со следующего года их анкеты будут автоматически перезаполнены. Новых самозанятых просят обратить внимание на то, что заявки будут отклоняться, если в них неверно указана категория деятельности.

“Одно дело, если вы действительно занимаетесь музыкой, другое дело, если вы просто создаёте какие-то звуки, – пояснил собеседник в правительстве. – Это не помеха для регистрации, только категория теперь другая. Я надеюсь, что те представители жанра звукоизвлечения хип-хоп, которые у нас зарегистрировались, как самозанятые, отнесутся с пониманием, все восемь человек”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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