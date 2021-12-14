NASA по-новому начала отслеживать опасные для Земли астероиды

Представители NASA объявили, что начали использовать новую технологию отслеживания угрожающих Земле астероидов. Она получила название Sentry-II и работает в онлайн-режиме.

До сих пор за летящими в космическом пространстве астероидами следили при помощи системы Sentry, запущенной в 2002 году, говорят специалисты. Однако в последнее время ученые заметили, что у нее есть один существенный недостаток.

В частности, там не учтен эффект Ярковского, который обеспечивает воздействие слабого радиоактивного импульса при нагревании от солнечных лучей и охлаждении в тени. Такие импульсы невелики. Но если их учесть, то расчет орбиты Апофиса, например, показывает, что в 2068 году действительно возникает опасность столкновения с Землей.