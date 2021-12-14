Классная альтернатива пуховикам и хит зимы 2022: советы по выбору укороченной дубленки на примере звезд стритстайла

Пуховики долгие годы остаются вне конкуренции благодаря их удобству и практичности. Они фавориты, и с этим трудно поспорить. Однако звезды стритстайла убеждены, что не пуховиками едиными живет зимняя мода. Прекрасной альтернативой теплой легкой и объемной куртки стали зимой 2021-2022 укороченные модели дубленок. Модные блогеры уже вовсю миксуют их с предметами своего гардероба и дают советы, как можно выглядеть модно и стильно в холодное время года.

Какие дубленки в тренде

Редакторы Harpers Bazaar утверждают, что самыми актуальными цветами являются классические рыжий, беж и черный, обязательным элементом – белый мех, наиболее востребованным фасоном – оверсайз. Вот несколько готовых образов, которые рекомендуют стритстайл-блогеры.

Дубленка с шапкой и шарфом

Основательница бренда Le Capsole, блогер из Швеции Эмили Линдерман в зимний период носит светло-коричневую дубленку и дополняют ее простой черной шапкой, большим длинным светлым шарфом, прямыми джинсами, черной сумкой на цепочке и черными ботильонами.

Рыжая дубленка с темными джинсами

Креативный директор Musier Paris и стритстайл-блогер из Франции Аденора комбинирует рыжую дубленку с темными брюками и обувью на низком каблуке. Дополнить образ можно подходящим шарфом и сумкой терракотового цвета.

Светлая дубленка с короткой юбкой

Фешен-директор LA VESTE Бланка Миро сочетает светлую верхнюю одежду с темными колготками, клетчатой короткой юбкой в складку, коричневой сумкой и массивными аксессуарами.

Классическая дубленка с потертыми джинсами

Парижанка и креативный директор модельного агентства Next Managemen Лея Сфез предпочитает классическую короткую двубортную дубленку с белыми меховыми вставками. Свой образ она дополняет маленькой черной сумочкой и выцветшими джинсами.

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Ультракороткая дубленка с массивными сапогами

Стилистка из Дании Пернилл, профиль которой насчитывает 1,2 миллионов подписчиков, рекомендует надевать укороченную дубленку с высокими массивными сапогами и не отказываться от экстремального мини. Благодаря фасону оверсайз такой образ не будет выглядеть вульгарно.

Черная дубленка с грубыми сапогами-трубами

Удлиненная черная дубленка с отделкой из белого меха составит эффектный лук с высокими прямыми сапогами на грубой подошве.

Синяя дубленка и прямыми брюками

Эффектный зимний комплект можно собрать, соединив синюю дубленку с белым мехом и простые синие брюки простого покроя. Дополнит комплект небольшая черная сумка на цепочке.