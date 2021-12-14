 

Высота пламени на горящем газопроводе на Ставрополье составила 25 метров

14.12.2021, 22:02, Новости дня
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Пламя на горящем на Ставрополье газопроводе составляет около 25 метров в высоту, сообщили в экстренных службах.

«Кочубеевский район, в трех километрах от населенного пункта Усть-Невинский, прорыв газопровода «Отвод на Черкесск»…с последующим факельным горением высотой до 25 метров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника из ведомства.

Участок газопровода перекрыли, пострадавших нет, угрозы перехода огня на населенные пункты тоже нет. Отмечается, что нарушена подача газа 18-ти населенным пунктам Кочубеевского района.

Ранее сообщалось, что на 20-м этаже строящейся высотки во Владивостоке загорелся утеплитель, затем огонь охватил фасад здания. 



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