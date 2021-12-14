Президент КВН Александр Масляков стал лауреатом премии Росмолодежи

На церемонии награждения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) определили лучших в 20 номинациях из более 3 000 претендентов. В направлении «Друг молодых» победителем стал президент международного союза КВН Александр Масляков.

Премию получили руководители и специалисты органов сферы молодежной политики, молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также в числе участников – представители дирекций Всероссийской форумной кампании, молодежных пространств, образовательных организаций и партнеров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Абсолютно убежден, что нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем создание условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти и реализовать свой талант. Наш Президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства – в том, чтобы помочь человеку как можно быстрее найти свой талант, суметь себя реализовать, отыскать свое место и путь в жизни. А значит, люди, которые занимаются тем, чтобы создать эти условия, делают очень важное, государственное, правильное дело. Уверен, что наша страна все больше становится страной возможностей», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Так, победителем в номинации «Подросток года» стала участница сообщества «Большая перемена» из Санкт-Петербурга Анна Куранова, победителем в номинации «Педагог-наставник» стал педагог допобразования, специалист по работе с молодежью из Забайкальского края Алексей Бусоедов.

Лучшим в номинации «Руководитель и автор детского проекта» была признана учитель иностранного языка, руководителя школьных волонтерских отрядов «Импульс» и «Импульс Джуниор» Маргарита Емельянова из Курской области.

А в направлении «Друг молодых» победителем стал президент международного союза КВН Александр Масляков.

ОАО «Российские железные дороги» получило специальную номинацию «Событие года» за проект «Путешествие мечты».