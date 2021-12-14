 

Новый министр здравоохранения Узбекистана уволил 40% сотрудников аппарата

14.12.2021, 22:02, Новости дня
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Уволено 40% сотрудников центрального аппарата минздрава Узбекистана, такое решение принял новый глава ведомства Бекзод Мусаев, сообщила пресс-служба министерства.

Увольнения провели на внеочередном заседании коллегии минздрава. Оно «прошло очень остро», говорится в сообщении. На заседании «были критически проанализированы ошибки и недостатки, допущенные по каждому направлению в системе здравоохранения». Поясняется, что сотрудники «неэффективно выполняли работу» и были переведены в медицинские учреждения «нижнего уровня».

Как информирует ведомство, в последнее время на медицинский сектор приходит много жалоб, «сохраняются бюрократические препоны и коррупция», а качество услуг, особенно в регионах, пока не достигло должного уровня, передает Regnum.

Напомним, Мусаев занял пост министра здравоохранения Узбекистана 11 ноября. В ноябре вступил в должность вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мирзиеев победил на выборах, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.



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