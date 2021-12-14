Богдан: Нам надо молиться, чтобы была теплая зима. До -5° мы как-то пройдем. Если будет -5…-10°, будут веерные отключения, а если будет -15°, мы на хер замерзнем

“Вот у нас еще декабрь – это предновогодний праздничный месяц, когда все тратят деньги м как-то с надеждой мы что-то вытащим из кубышки и проживем. Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет сворачиваться промышленность, будут уменьшаться поступления в бюджет. У нас на цене газа и электроэнергии будет сворачиваться экономика”, – сказал он.

Богдан на вопрос, понимает ли это президент Владимир Зеленский, ответил: “Не понимает, вообще не понимает приблизительно даже, о чем речь идет”.

“Составляющая – это энергоноситель. У нас энергетический кризис. Он на пресс-конференции говорит: “У нас с 14-го по 18-й год было гораздо хуже с количеством газа в хранилищах – гораздо меньше. И мы вроде прошли. Сейчас у нас выше”. Но он не понимает: в это время не количество газа в ПГХ имеет значение. Имеет огромное значение количество газа в трубе, в газотранспортной системе. Там должно быть определенное давление. И сколько ты из газотранспортной системы забрал, столько же одновременно ты должен туда закачать. Вот в конце февраля, если у нас будут морозы точно такие же, как были в прошлом году, мы математически… У нас газ будет в хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. В то время – 10-го условного февраля – если будет -15º, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать. Как Алчевск. Дальше у нас в том же феврале начинается энергетический кризис. Потому что угля нету. И те корабли, которые, как говорит Владимир Александрович, плывут, – их мало. У нас потребление в разы выше”, – заявил он.

Бывший глава ОПУ отметил, что это корабли ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

“Это ДТЭКовские корабли. И суть конфликта с Ахметовым – это именно… Это несколько раз звучало. Но это же общая ответственность и государства, и частного [сектора]. Так к ДТЭКу же корабли плывут, а к государству не плывут. Вы же не побеспокоились, вы же не понимаете, что у вас в феврале будет. Если будут февральские морозы, у нас жопа. У нас планово… Они спустили воду. Воды в водохранилищах не хватает. Они сейчас гонят всю воду, которая есть. Они спустили воду. У нас хватает на один месяц. Мы ее сейчас в декабре выпустим – и январь-февраль воды не будет. Мы не сможем генерировать пиковую нагрузку. Они планируют… Они говорят, будет работать 15 блоков из 15-ти существующих атомных”, – заявил Богдан.

По его словам, в Украине сейчас работает 14 блоков.

“Это дальше того инженерного предела, который мы когда-либо делали. Мы не знаем, какие будут реакции. Плюс атомные блоки – они… Профессионалы говорят: вылетают. Это просто автоматика сработала: скакнула нагрузка – и все: автоматика отключает блок. Это какое-то время регламентных работ. Оно длинное. У нас пиковые нагрузки в февральские морозы просто нечем перекрывать. И что будет? Лебедь один, второй, третий, четвертый… За это должен кто-то отвечать. Но не будет же отвечать за это Владимир Александрович, который к этому привел. Надо назначить виноватого. Дим, назначат виноватым самого богатого человека в стране: Рината Леонидовича Ахметова. Неважно. Смотри: народу будет нравиться. Народу ведь нравится, когда грабят богатых”, – заявил он.

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Контекст:

Как отмечает “Німецька хвиля”, в Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Восемь крупнейших ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному “Центрэнерго”, еще одна – компании “Донбассэнерго” нардепа Максима Ефимова.

Во время пресс-марафона, который состоялся 26 ноября, Зеленский заявил, что не позволит большому бизнесу шантажировать общество энергетическим кризисом. “Строить свое государство внутри государства, мне кажется, – это неправильно и это на все влияет. Это значит, что, если тебя что-то не устраивает, ты в любой момент можешь перекрыть кислород государству, тому или иному министерству, угрожать, что завтра будет энергетический кризис, просто прекратить, например, отопление того или иного дома или поселка. Ты не имеешь права шантажировать общество, шантажировать народ Украины. Напротив, ответственным за срыв отопительного сезона должно быть и государство, и ты – мы же с тобой вместе!” – сказал Зеленский, не уточнив, о кем идет речь. СМИ, в частности, “Украинская правда” и “BBC News Україна”, предположили, что об Ахметове.

В ДТЭК назвали заявления Зеленского несправедливыми и безосновательны. В компании отметили, что “нашли дефицитное на мировых рынках топливо и помогли государственной генерации”, а также добыли в этом году рекордные объемы природного газа – 2 млрд м³. “ДТЭК всегда помогает государству и во время беспрецедентного мирового кризиса также нуждается в поддержке. Вместо этого мы сталкиваемся с постоянным давлением, надуманными обвинениями и дискриминацией”, – отметили в компании.

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил “Фокус”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявили о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. “Веерных отключений в стране нет”, – заявил премьер, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Герман Галущенко.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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