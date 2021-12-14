Мнение: О подготовке π-ца для российских госбанков

Как-то оно всё начинает выглядеть уже совсем стрёмно, пардон май френч.

Самые чувствительные это давно уже поняли. И побежали, куда подальше. Из российских госбанков, Сбера и ВТБ, побежали в первую очередь. Ибо – да ну его, нафиг, этот специфический «российский риск»!

А остальным-то что делать?

Акции российских государственных банков возглавили очередную распродажу на Московской бирже, словно бы оправдывая разом и «несчастливый» день – понедельник, и «несчастливое» число 13.

На торгах 13 декабря, акции Сбербанка обвалились на 5,63% и оказались на самой низкой отметке с конца апреля (280,65 руб. за штуку), а бумаги ВТБ потеряли 6,69% и закрыли сессию по 42,865 коп. за штуку, оформив «дно» за 8 месяцев. С пиков, показанных в октябре, два крупнейших госбанка России подешевели на 25%. На двоих они потеряли больше 2 триллионов рублей рыночной капитализации. А случилось это и после, и вследствие того, как #США де-факто выставили ультиматум России, пригрозив жёсткими финансовыми санкциями в случае военной операции против Украины.

Если Кремль решится на войну, #Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы, предупредила на прошлой неделе замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Разработать соответствующий законопроект взялся демократ Роберт Менендес – автор «адских санкций», которые были предложены конгрессу три года назад, но утонули под давлением администрации Дональда Трампа. «Российский банковский сектор будет уничтожен. Суверенный долг будет заблокирован. Россия будет отключена от платёжной системы SWIFT. Секторальные санкции искалечат российскую экономику», – американский сенатор идею суть своего проекта, который сам назвал «матерью всех санкций».

А по данным Bloomberg, помимо отключения SWIFT США рассматривают ограничения на конвертируемость рубля. Речь идёт о запрете российским банкам иметь корсчета в Штатах и ЕС, без которых проведение валютных операций невозможно. Если эти меры затронут Сбербанк и ВТБ, на которые приходится три четверти вкладов физлиц в стране, это будет «очень больно» для всех россиян. И американцы рассчитывают, что Владимир #Путин получит сильный сигнал: «Это как если сказать: ты начинаешь войну армией, а мы отвечаем экономической войной». Причём наиболее сильная мера – это как раз отключение госбанков от валютных расчётов, а блокировка SWIFT в этом случае станет лишь «финальным поворотом ножа». Да, без SWIFT россий экономика продолжит функционировать, ибо 20% всех операций проводится через систему финансовых сообщений ЦБ РФ, но расчёты по экспорту-импорту зависнут. И это станет большим ударом по бюджету и рублю.

Казалось бы, российский рынок уже давно адаптировался к постоянным угрозам санкций и привык к тому, что они чаще всего остаются лишь на словах. Но на этот раз его участники испугались не на шутку. Закончив ноябрь сильнейшим за год падением, с начала декабря индекс МосБиржи потерял еще 7%, а в понедельник обвалился на 3,77% – рекордную величину с апреля 2020 года. И в авангарде падения, как уже отмечалось, российские госбанки.

Может быть, занервничавшие инвесторы дуют на воду. Но проблема в том, что несмотря на «дружелюбный» разговор Владимира Путина и Джо Байдена, пока признаков снижения напряженности не наблюдается. Более того, МИД в жёсткой форме подтвердил, что Россия требует гарантий нерасширения #НАТО и невступления в альянс Украины. Но Запад пока не демонстрирует готовности идти на такие уступки. А потому идёт игра на повышение ставок.

Если требуемых гарантий не последует, Россия готова решить проблему «военным путём», заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Причём, как следует из его слов, Москва готова к чему угодно, вплоть до угрозы ядерной войны. «Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта «Карибского кризиса», но на новой военно-технической базе», – заявил замминистра. И такие заявления, как минимум, настораживают.

В новом раунде игры российская сторона по-прежнему ставит на то, что Запад дрогнет. Однако в той же Германии теперь у власти коалиция, которая относится к российским эскападам менее лояльно, чем ушедшая на покой Ангела Меркель. Похоже, этот факт в Кремле недооценивают.

И что будет, если там таки доиграются?

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