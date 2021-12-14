В «Автодоре» предупредили о рисках езды на авто со снегом на крыше

В «Автодоре» предупредили о рисках езды на автомобиле со снегом на крыше. Это может послужить причиной дорожной аварии или увеличить стоимость проезда по платной автотрассе.

Эксперты призывают убирать снежный слой с крыши, так как при передвижении с ним снижаются аэродинамические характеристики транспортного средства. Это может увеличить расход топлива. Также пласт из снега может во время езды «слететь» на лобовое стекло, полностью закрыв собой обзор для водителя. В таком случае остановка может быть проблематичной, так как, например, на скоростной трассе она запрещена на обочине. Опасность снег на крыше представляет и для других владельцев машин, так как может повредить автомобили, следующие сзади.

Неприятности могут возникнуть и на платной трассе, так как автоматическая система оценивает транспортные средства по наивысшей точке. То есть, сугроб увеличит высоту авто, поэтому, если снежный слой достаточно большой, водителю придется платить, как за грузовик.

Источник: www.kommersant.ru