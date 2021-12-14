 

В «Автодоре» предупредили о рисках езды на авто со снегом на крыше

14.12.2021, 21:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В «Автодоре» предупредили о рисках езды на автомобиле со снегом на крыше. Это может послужить причиной дорожной аварии или увеличить стоимость проезда по платной автотрассе.
Эксперты призывают убирать снежный слой с крыши, так как при передвижении с ним снижаются аэродинамические характеристики транспортного средства. Это может увеличить расход топлива. Также пласт из снега может во время езды «слететь» на лобовое стекло, полностью закрыв собой обзор для водителя. В таком случае остановка может быть проблематичной, так как, например, на скоростной трассе она запрещена на обочине. Опасность снег на крыше представляет и для других владельцев машин, так как может повредить автомобили, следующие сзади.

Неприятности могут возникнуть и на платной трассе, так как автоматическая система оценивает транспортные средства по наивысшей точке. То есть, сугроб увеличит высоту авто, поэтому, если снежный слой достаточно большой, водителю придется платить, как за грузовик.

Источник: www.kommersant.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Мнение: О стопроцентном разоблачении фейка с «отравлением Навального»

31.10 / Мнение: О неразрешимой загадке сталинских репрессий

19.07 / Аналитик Петров рассказал о давлении Запада на Украину

06.05 / Для работы над «Суперменом» Warner bros ищет темнокожего режиссера

04.10 / Ученые назвали потенциально опасные для жителей Земли космические объекты-загадки

22.06 / В Москве приостановлена вакцинация препаратом «КовиВак»

22.04 / Дружба Малфоя и Уизли: звезды “Гарри Поттера” Том Фелтон и Джеймс Фелпс сыграли в гольф

12.10 / Мнение: Новые китайские пехотные дроны

14.07 / Кардиолог Франц Мессерли опроверг миф о вреде соли

31.10 / Мнение: Западников отучают от мяса, борьба с солью в США и лебедятина в КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика