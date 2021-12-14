Названы 8 симптомов гипертонии для срочного обращения в больницу

Врачи назвали 8 симптомов гипертонии, при которых следует незамедлительно обращаться в больницу. Игнорирование может привести к необратимым последствиям для здоровья и даже смерти.

Резкое повышение артериального давления называется неотложной гипертонией, а симптомами могут быть проблемы со зрением, боль в грудной клетке и глазах, спутанность сознания, тошнота, рвота, одышка, головная боль и диурез. Стоит учитывать, что опасным является резкое появление указанных симптомов, а также ухудшение самочувствия.

Врачи напоминают, что гипертонию не зря называют «тихим убийцей», так как заболевание постепенно прогрессирует, поэтому требует постоянного внимания. Чтобы избежать проблем, следует после 40 лет ежегодно проходить обследование и не заниматься самолечением.

Источник: www.medikforum.ru