 

Мнение: Тихановский получил 18 лет тюрьмы

14.12.2021, 21:32, Разное
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В Белоруссии оглашены приговоры участникам подготовки государственного переворота 2020-го года.

Сергей Тихановский — 18 лет
Игорь Лосик — 15 лет
Николай Статкевич — 14 лет
Артём Саков — 16 лет
Владимир Цыганович — 15 лет
Дмитрий Попов — 16 лет.

Все по взрослому и без всяких сантиментов. Тихановская и европейские санкции сделали все, чтобы эти деятели сели надолго.

Источник: Colonel Cassad



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