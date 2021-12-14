Мнение: Тихановский получил 18 лет тюрьмы

В Белоруссии оглашены приговоры участникам подготовки государственного переворота 2020-го года.

Сергей Тихановский — 18 лет

Игорь Лосик — 15 лет

Николай Статкевич — 14 лет

Артём Саков — 16 лет

Владимир Цыганович — 15 лет

Дмитрий Попов — 16 лет.

Все по взрослому и без всяких сантиментов. Тихановская и европейские санкции сделали все, чтобы эти деятели сели надолго.

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