Мнение: Кто был «кровавее», альтернатива голоду 1930-х и ещё 9 вопросов коммунистам

1. Я не вполне понимаю, почему в комментариях Николая II упрямо называют «Кровавым». До 1917 его так не называли — разве что в каких-то единичных беседах социалистов, в порядке будничной ругани. Примерно так современные социалисты придумывают каждый месяц Путину новые прозвища, которые из-за своей натужности никогда не идут в народ.

Кроме того, называть Николая II «Кровавым» просто несправедливо. Возложить на него ответственность за давку при коронации нельзя — организатором мероприятия был не он, назначал организатора тоже не он. Если уж кто и виновен в гибельной давке, так это Сталин, во время похорон которого погибло много советских граждан. Или Брежнев, на время правления которого пришлась трагедия в «Сокольниках», когда толпа бросилась за бесплатной жевательной резинкой, раздавив насмерть более 20 человек:



https://ru.wikipedia.org/wiki/Давка_в_«Сокольниках»



Что касается казней, так тут российские императоры и вовсе бледнеют на фоне своих последователей. Со Сталиным всё понятно, нет нужды очередной раз перечислять сомнительные достижения НКВД. Однако же советская власть патроны не экономила и в застойный период. В один только 1962 год к смерти в СССР приговорили в 30 (!) раз больше людей, чем за все 10 лет правления Александра III:



https://historical-fact.livejournal.com/316046.html

2. Исторические документы, ход мысли Сталина перед голодом 1930-х. Если вкратце — соратники Сталина предлагали вождю закупить зерно у буржуев. Буржуи были не против, они даже предлагали вождю зерно на льготных условиях — в том числе и из гуманитарных соображений. Сталин закупать зерно отказался из репутационных соображений: он хотел выглядеть в глазах иностранцев сильным правителем. Для решения продовольственной проблемы Сталин предложил «нажать на кулака и выжать у него хлебные излишки».

Закончилось известно чем. Цитирую председателя СНК СССР Рыкова:

https://historical-fact.livejournal.com/315852.html

Трудно сказать, сколько бы мы заготовили хлеба, если бы не было чрезвычайных мер. Но совершенно ясно, что никаких десятков миллионов пудов чрезвычайные меры нам не дали. Мы ввели и осуществили чрезвычайные меры ради получения очень ничтожного количества хлеба, такого количества хлеба, которое никакой не только решающей, но и вообще значительной роли играть в нашей стране не может. И это — при огромных отрицательных последствиях чрезвычайных мер по отношению к урожаю и заготовкам следующего года…

3. Читатель задал ещё несколько вопросов современным коммунистам (в дополнение к тем, которые мы недавно уже обсудили). Помогите, пожалуйста, найти убедительные ответы. У меня не получается — вероятно, потому, что я отношусь к коммунизму довольно скептически:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/8-voprosov-kommunistam-61b300724413503f4a75c524?comment-request=1#comment_1015795101

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/8-voprosov-kommunistam-61b300724413503f4a75c524?comment-request=1#comment_1015736041

А. Почему 80% организаторов ВОСР, Красной Армии и создателей Советского государства через 20 лет оказались врагами народа, шпионами, вредителями, заговорщиками и контрреволюционерами?

Б. Почему среди партноменклатуры наиболее желанным было пристроить своих отпрысков по линии МИДа или Внешторга не в Никарагуа, Афганистан или Эфиопию, чтобы они там помогали советом и делом строить социализм, а в страны «проклятого загнивающего Запада»?

В. Почему СССР был крепок только при репрессиях, терроре, страхе, крови, насилии, а как только это закончилось после смерти Сталина — СССР начал разрушаться, а когда при Горбачеве его граждане получили реальную свободу выбирать, он мгновенно рухнул?

Г. Почему если «СССР был вершиной человеческой цивилизации», как полагают любители СССР, не стояли очереди в советские посольства за советским гражданством, иностранные туристы не просили политического убежища, толпы мигрантов не штурмовали советские границы, как они сейчас штурмуют границы ЕС, а граждане восточноевропейских социалистических стран, жившие гораздо лучше советских людей, все равно постоянно бунтовали?

Д. Почему 99% процентов руководителей СССР после 1953 года были по мнению сталинистов предателями — Хрущев, Брежнев, Косыгин, Андропов, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе, Яковлев, Кравчук и т.д. и т.п. Что это вообще за строй такой, что приводит к власти одних предателей? Почему ни один «буржуазный продажный политикан» (Рейган, Тэтчер, Коль и т.д.) не предал капитализм?

Е. Почему если СССР был такой замечательной страной, в 1991 году на его защиту не вышел ни один человек из 20 миллионов коммунистов, 40 миллионов комсомольцев, 10 миллионов советских силовиков и 200 миллионов сознательных, воспитанных в духе преданности социализму советских граждан?



Ж. Очевидно, что на советских предприятиях работники получали меньше созданной ими прибавочной стоимости (иначе откуда бы у государства были деньги на содержание государства). Внимание, вопрос: какой процент от произведенной прибавочной стоимости работники получали в виде зарплаты, и какой процент присваивал собственник-государство?



З. В момент перехода к рыночной экономике в СССР (также и в Китае) параллельно существовали государственные и частные предприятия. Почему работники переходили из государственных предприятий к частникам, которые их эксплуатируют? Им нравится эксплуатироваться? Если в госсекторе не платят столь высокие зарплаты, это означает, что на госпредприятиях уровень эксплуатации существенно выше, или что на госпредприятиях уровень эффективности в разы ниже?