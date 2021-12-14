Биологи рассказали о некоторых уникальных особенностях организма гидры

Если есть на нашей планете хоть одно технически бессмертной существо, то это гидра, говорят ученые. Все дело в том, что данное создание дивой природы периодически теряет то одну, то другую часть своего тела. Однако гидра легко отращивает все это. При этом вырастают молодые части организма.

Гидра – не единственное на Земле существо, у которого вырастают ампутированные части. Но у нее особый механизм регенерации. И, кроме того, рост происходит очень быстро. И новые органы ничем не хуже утерянных, отмечают биологи.

В гидре заложен особый алгоритм роста живых тканей. Очевидно, он очень древний. Однако современная наука интересуется данным механизмом, так как он поможет человечеству решить множество собственных проблем.