 

Биологи рассказали о некоторых уникальных особенностях организма гидры

14.12.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если есть на нашей планете хоть одно технически бессмертной существо, то это гидра, говорят ученые. Все дело в том, что данное создание дивой природы периодически теряет то одну, то другую часть своего тела. Однако гидра легко отращивает все это. При этом вырастают молодые части организма.

Гидра – не единственное на Земле существо, у которого вырастают ампутированные части. Но у нее особый механизм регенерации. И, кроме того, рост происходит очень быстро. И новые органы ничем не хуже утерянных, отмечают биологи.

В гидре заложен особый алгоритм роста живых тканей. Очевидно, он очень древний. Однако современная наука интересуется данным механизмом, так как он поможет человечеству решить множество собственных проблем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / 99-летняя пенсионерка из США стала старейшим пауэрлифтером в мире

07.09 / Преодолевая сопротивление — ZDF о финальном рывке «Северного потока — 2»

04.08 / НАБУ зарегистрировало два производства против СБУ за похищение Чауса – СМИ

08.10 / Названо число российских боевых кораблей в Мировом океане

30.07 / Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

06.09 / Huawei озвучил еще не все планы по выпуску смартфонов до конца года

04.04 / Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля

11.04 / Водителей предупредили о новых штрафах

03.02 / “Не сильная я никакая, обычная”. Жена Навального поблагодарила за поддержку

21.12 / Удлиненная версия Hyundai Tucson выйдет в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика