 

Появилась крупная трещина в антарктическом «Леднике Судного дня»

14.12.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают компетентные источники, в так называемом Леднике Судного дня на территории Антарктиды появилась очень крупная трещина, которая может привести к разделению огромного массива замерзшей воды.

Напомним, что площадь данного ледника составляет 120 тысяч квадратных километров. Но если начнется активный процесс разрушения, то он может полностью растаять в течение пяти-шести лет, говорят специалисты.

Мало того, что изменится климат в данном районе континента, вода в этом леднике столько, что в случае ее попадания в Мировой океан уровень последнего поднимется более чем на 10 сантиметров. В результате будут полностью или частично затоплены многие острова, расположенные вдали от материков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Армения ограничила выезд из страны мужчин призывного возраста

29.07 / “Разговор не имел официального характера”. В Офисе президента прокомментировали заявления Арахамии

29.06 / Действующую цену на электроэнергию для украинцев Кабмин оставил прежней еще на месяц

01.05 / Туристка погибла на аттракционе по роупджампингу в КБР

21.10 / Заложник рассказал подробности захвата банка в Грузии

17.02 / Россия показала рост несырьевого неэнергетического экспорта

19.07 / Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям

15.06 / В Украине начали прививать нардепов вакциной от Pfizer

21.02 / Астрономы нанесли на карту неба более 25 тыс. сверхмассивных черных дыр

02.07 / France 24 – «примем адекватные меры» — Пекин пригрозил ответить Лондону на попытки заманить гонконгцев к себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика