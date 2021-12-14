Появилась крупная трещина в антарктическом «Леднике Судного дня»

Как сообщают компетентные источники, в так называемом Леднике Судного дня на территории Антарктиды появилась очень крупная трещина, которая может привести к разделению огромного массива замерзшей воды.

Напомним, что площадь данного ледника составляет 120 тысяч квадратных километров. Но если начнется активный процесс разрушения, то он может полностью растаять в течение пяти-шести лет, говорят специалисты.

Мало того, что изменится климат в данном районе континента, вода в этом леднике столько, что в случае ее попадания в Мировой океан уровень последнего поднимется более чем на 10 сантиметров. В результате будут полностью или частично затоплены многие острова, расположенные вдали от материков.