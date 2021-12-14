Наталия Орейро в 44 года повторила свой образ из «Дикого ангела»

Двадцать лет назад на экраны вышел культовый сериал «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли. Тогда аргентинская актриса наверняка и подумать не могла, что данная кинолента прославит ее на весь мир и откроет путь в Россию – ту страну, которую она полюбила всей душой. Сейчас Орейро вновь примерила на себя образ своей героини Милли. Вот что из этого получилось.

Любимые образы

Недавно Орейро поступило предложение о деловом сотрудничестве от российского телеканала «Суббота!» – стать лицом канала и принять участие в фотосессии в честь показа сериала «Дикий ангел». Сейчас как раз идет повторный показ этой молодежной киноленты.

Орейро согласилась и даже привезла из Аргентины те вещи, в которых снималась двадцать лет назад.

В частности, белое длинное платье, в котором она предстала на заставке сериала. Конечно, не обошлось без фирменного образа девчонки-хулиганки: кепки, футболки в полоску, джинсов.

Когда снимки с фотосессии были размещены в Интернете, люди ахнули от удивления, увидев кумира.

Все-таки прошло целых двадцать лет, а Орейро совсем никак не изменилась. Мало того что она остается в такой же прекрасной физической форме, так еще и на лице не видно признаков старения в виде морщинок. В свой адрес знаменитость получила много восторженных комплиментов.

Настоящая россиянка

Звезда сериала «Дикий ангел» уже давно любит Россию, ведь здесь находится большое количество ее преданных поклонников. Много лет артистка приезжала в нашу страну с гастролями, ведь она не только актриса, но еще и певица.

Многочисленные визиты в Россию завершились получением гражданства РФ в этом году. Поэтому неудивительно, что Орейро окончательно обосновалась у нас.

В следующем году Наталия планирует очередной гастрольный тур, а также работает над созданием комедийного сериала. Артистка надеется, что ее проекты придутся по душе аудитории.