 

Наталия Орейро в 44 года повторила свой образ из «Дикого ангела»

14.12.2021, 21:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Двадцать лет назад на экраны вышел культовый сериал «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли. Тогда аргентинская актриса наверняка и подумать не могла, что данная кинолента прославит ее на весь мир и откроет путь в Россию – ту страну, которую она полюбила всей душой. Сейчас Орейро вновь примерила на себя образ своей героини Милли. Вот что из этого получилось.

Любимые образы

Недавно Орейро поступило предложение о деловом сотрудничестве от российского телеканала «Суббота!» – стать лицом канала и принять участие в фотосессии в честь показа сериала «Дикий ангел». Сейчас как раз идет повторный показ этой молодежной киноленты.

Орейро согласилась и даже привезла из Аргентины те вещи, в которых снималась двадцать лет назад.

В частности, белое длинное платье, в котором она предстала на заставке сериала. Конечно, не обошлось без фирменного образа девчонки-хулиганки: кепки, футболки в полоску, джинсов.

Когда снимки с фотосессии были размещены в Интернете, люди ахнули от удивления, увидев кумира.

Все-таки прошло целых двадцать лет, а Орейро совсем никак не изменилась. Мало того что она остается в такой же прекрасной физической форме, так еще и на лице не видно признаков старения в виде морщинок. В свой адрес знаменитость получила много восторженных комплиментов.

Настоящая россиянка

Звезда сериала «Дикий ангел» уже давно любит Россию, ведь здесь находится большое количество ее преданных поклонников. Много лет артистка приезжала в нашу страну с гастролями, ведь она не только актриса, но еще и певица.

Многочисленные визиты в Россию завершились получением гражданства РФ в этом году. Поэтому неудивительно, что Орейро окончательно обосновалась у нас.

В следующем году Наталия планирует очередной гастрольный тур, а также работает над созданием комедийного сериала. Артистка надеется, что ее проекты придутся по душе аудитории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / «Мы жили вместе»: Ягудин объяснил, почему так и не женился на певице Саше Савельевой

28.06 / Мнение: Письмо: “Есть маниакальное желание что-то улучшить”

13.12 / “Реальность порой бывает сумасшедшей”: Ученый предположил наличие “зимней спячки” у древних людей

28.08 / Самые лучшие стрижки для густых непослушных волос: трендовые варианты на осень

13.05 / На Кубани открылась фабрика по производству медалей для казаков

07.08 / Ближайшее будущее Бородиной – Личное мнение

04.03 / В России резко подскочили цены на авиабилеты

05.05 / Участников перезапущенного «ДОМа-2» ожидают Сейшелы

02.07 / Российские блогеры жалуются на невозможность закупить лайки после Прямой линии президента

04.08 / Море и развалины: Татьяна Навка с дочерьми путешествует по Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика