Ладан и мирра: чем полезны ароматные смолы для женщин после родов

Ладан и мирра были востребованными еще 2 тысячелетия назад — об этом свидетельствуют библейские источники. Такие смолы применяли для лечения многих болезней и даже для облегчения состояния роженицы.

Ладан и его свойства

Ладан представляет собой смолу, которую получают из деревьев рода босвеллия. Такие растения встречаются в Азии, Восточной Африке и на Аравийском полуострове. Помимо смол в ладане присутствуют эфирные масла и резиноиды. Среди других компонентов, входящих в состав ладана:

Терпены и босвеллиевые кислоты. Проведенные исследования подтвердили, что такие компоненты эффективны в борьбе с воспалительными явлениями, протекающими в организме. Этот факт объясняет, почему в Древнем Египте ладан использовали при болезнях суставов. Ацетат инценсола оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие.

Многие лекари высказывались в пользу применения ладана в послеродовой период у женщин. Это препятствовало развитию инфекций, депрессивного состояния и беспокойства.

Мирра и ее свойства

Миррой называют смолу, получаемую из деревьев, относящихся к роду коммифора. Ареалом их произрастания считается Сомали и вся территория Ближнего Востока.

Представители рода коммифора — это деревья высотой около 3 м. Их толстые стволы покрыты темно-коричневой корой. Кроны коммифоры чаще всего округлые, а ветви защищены большими острыми шипами.

Мирра в течение многих столетий использовалась в качестве лекарственного средства для борьбы с кожными заболеваниями, ранами и воспалениями суставов.

В составе смолы присутствуют:

мирцен; несколько гуггулстеронов; лимонен.

Благодаря содержанию многочисленных полезных компонентов, мирра благотворно воздействует на человеческий организм:

снижает болевые ощущения (по своей эффективности смола схожа с действием морфина); блокирует воспаления; препятствует распространению бактерий; улучшает свертываемость крови (такая характеристика имеет важное значение в послеродовой период).

Использование ладана и мирры

В течение многих столетий эти древесные смолы пользовались большим спросом у лекарей и простых людей.

В лечебных целях мирру и ладан употребляли внутрь (разжевывали), пили воду, в которую предварительно опускали кусочек смолы, наносили на кожу в виде мазей и порошка. Не меньшим целебным эффектом обладал дым от сжигания этих продуктов. Им окуривали дома, использовали в качестве благовоний.

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Многие натуропаты и сейчас советуют женщинам после рождения ребенка употреблять мирру и ладан в качестве специй. Они утверждают, что такие эти продукты улучшают самочувствие, ускоряют восстановительный период и снижают риск послеродовых осложнений.

Однако важно понимать, использование смол в качестве основного лечения категорически не рекомендуется. Роды — большой стресс для организма женщины. Неправильные действия и отсутствие квалифицированной помощи могут привести к тяжелым последствиям. По этой причине следует строго соблюдать все предписания врачей. Использовать мирру и ладан следует в качестве дополнительного средства.

Один из возможных способов применения такой смолы — ее разжевывание. Мирра и ладан имеют пряный горьковатый вкус. Употребление внутрь рекомендуется в малых дозах. При этом натуропаты подчеркивают, что таким способом можно употреблять только продукты высокого качества. Их сложнее купить, и стоимость намного выше.

Ароматерапия

Еще один способ применения — сжигание в виде благовоний. Исследования доказали, что при сжигании ладана выделяется ацетат инценсола. Это вещество оказывает воздействие на височные доли мозга. В результате этого ускоряется выработка серотонина (гормона радости) и блокируется развитие депрессивного состояния.