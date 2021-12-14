Вооруженный налетчик украл 10 млн рублей из банка в Екатеринбурге

Неизвестный налетчик, вооруженный пистолетом, украл порядка 10 млн рублей из банка в Екатеринбурге, грабителя разыскивают, информирует пресс-служба областного главка МВД.

«Вечером 14 декабря в столице Среднего Урала один из банков, расположенный на улице Декабристов в Октябрьском районе, подвергся вооруженному нападению. По предварительным данным, добычей злоумышленника, в руках которого был предмет похожий на пистолет, стала сумма порядка 10 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тревожный сигнал о ЧП в дежурную часть полиции поступил от сотрудников ЧОП, налет произошел, когда в служебных помещениях уже не было посетителей, для устрашения персонала злоумышленник произвел выстрел. Сведений о раненых и погибших не поступало.

«Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности. В кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ГУ МВД области», – отмечается в релизе.

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Спустя несколько дней кассирша сдалась полиции, в интернете было размещено видео допроса.