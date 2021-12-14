 

Первую советскую АПЛ решили достать для музея с помощью баржи в Петербурге

14.12.2021, 21:18, Новости дня
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В Петербурге решили поднять со дна первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», она станет главным экспонатом музея проекта «Остров фортов», сообщила глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Существуют четыре разных концепции, как ее поднимать… Победила одна из четырех концепций: лодка будет поднята на единственной барже, которая существует в России, зовут ее «Атлант» [полупогружная баржа «Атлант»]», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Она пояснила, что вместе с реставрацией субмарины, где планируется восстановить реакторный отсек, будут строить купол будущего музея.

«Это будет как корабли собирают внутри бутылки», – добавила руководитель офиса.

По ее словам, подлодка не будет обычным музейным экспонатом.

«Мы хотим, чтобы она не была «новьем», где, как говорят, муха не сидела. Хотелось бы, чтобы эта подлодка внутри тоже была живая», – сказала Шойгу.

Для этого проводится опрос военных, служивших на подлодке, они могут поделиться воспоминаниями об этой субмарине.

Атомная подлодка пройдет дефектацию в доке Кронштадтского морского завода. После этого корпус доставят на место будущего музея. Сейчас подлодка находится в районе дока судозавода.



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