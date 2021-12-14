 

Богдан: Платят ли нардепам от “Слуги народа” зарплату в конвертах? Я слышал, платят

14.12.2021, 21:08, Новости дня
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“Я слышал, платят. Это вообще большая, длинная история. Это все надо понимать степ бай степ. Честно: видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата: скажем, условно 20 [тыс.] Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… “За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал… Вообще ноль”, – отметил Богдан.

Он подчеркнул, что доход каждого представителя “Слуги народа” зависит от занимаемой им должности.

Богдан также добавил, что НАБУ не занимается этим вопросом.

“Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы”, – резюмировал экс-глава ОП.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что нардепам от “Слуги народа” доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о “зарплатах по $5 тыс. в конвертах” говорила исключенная из партии и фракции “Слуга народа” нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы “За майбутнє”.

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что депутатам от “Слуги народа” раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отметил, что это случилось при “его коллеге”, и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, “но человек побоялся”. Поляков скончался в такси в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. 

Нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман подчеркнул, что люди, которые говорят о таких выплатах, “должны иметь какие-то доказательные документы” и предоставить их в антикоррупционные органы, иначе это “просто какие-то политические заявления”.

В конце октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в бюро находится более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег в конвертах.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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