Все наследство покойного Сергея Соловьева может получить его дочь Анна Друбич

Все наследство умершего Сергея Соловьева может достаться его дочери Анне Друбич. Это возможно, если режиссер не оставил завещания в пользу других лиц, рассказал адвокат Тимур Маршанин.

По его словам, наследство может достаться пианистке, так как сын Соловьева три года назад скончался. Речь идет о недвижимости, денежных сбережениях и творческом наследии создателя кинофильмов. Также, помимо этого, наследники наследуют и долги покойного, если такие имеются. Адвокат отметил, что в качестве наследников при отсутствии завещания становятся и иждивенцы. Речь идет о несовершеннолетних лицах, инвалидах и других недееспособных родственниках.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Соловьева начались после смерти сына. В начале 2021 года режиссера госпитализировали в больницу, позднее он снова оказался в медицинском учреждении из-за обострения диабета, затем была реанимация, но старания врачей не помогли спасти ему жизнь. Похоронят Соловьева на Троекуровском кладбище 16 декабря. О времени прощания с режиссером будет предоставлена дополнительная информация позднее, пишет издание «ПолитЭксперт».