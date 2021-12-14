Росавиация разрешила самолетам “Победа” летать на одном работающем двигателе

Федеральное агентство воздушного транспорта впервые за 20 лет обновила правила эксплуатации самолетов на территории России.

Сделано это было после просьбы лоукостера “Победа” пересмотреть технические допущения к полету в новых авиалайнерах.

Главной просьбой “Победы” стало разрешение на выполнения рейса с одним работающем двигателе на борту. В авиакомпании заявили, что новые самолеты Boeing и Airbus оснащены крайне отказоустойчивыми силовыми установками. Узкофюзеляжный самолет с одним движком способен без проблем пролететь 3 500 км, что покрывает внутренний российский спрос на авиаперевозки и экономит до 50% топлива.

Идею также поддержало министерство экологии, посчитав, что нововведение снизит углеродный след самолетов.

“Победа” уже начала ремоторизацию своего авиапарка, первые самолеты с одним двигателем полетят уже с января 2022 года. Авиакомпания также ввела новые правила, по которым пассажиры с лишним весом будут сидеть по другую сторону от крыла с движком.

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