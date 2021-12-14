 

Росавиация разрешила самолетам “Победа” летать на одном работающем двигателе

14.12.2021, 20:51, Разное
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Федеральное агентство воздушного транспорта впервые за 20 лет обновила правила эксплуатации самолетов на территории России.

Сделано это было после просьбы лоукостера “Победа” пересмотреть технические допущения к полету в новых авиалайнерах.

Главной просьбой “Победы” стало разрешение на выполнения рейса с одним работающем двигателе на борту. В авиакомпании заявили, что новые самолеты Boeing и Airbus оснащены крайне отказоустойчивыми силовыми установками. Узкофюзеляжный самолет с одним движком способен без проблем пролететь 3 500 км, что покрывает внутренний российский спрос на авиаперевозки и экономит до 50% топлива.

Идею также поддержало министерство экологии, посчитав, что нововведение снизит углеродный след самолетов.

“Победа” уже начала ремоторизацию своего авиапарка, первые самолеты с одним двигателем полетят уже с января 2022 года. Авиакомпания также ввела новые правила, по которым пассажиры с лишним весом будут сидеть по другую сторону от крыла с движком.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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