Мнение: Проблемы уличного искусства, антиотмывочный рейтинг и казахи против мошенников

1. По поводу борьбы стихийных художников с коммунальщиками, в ходе которой одни нарисовали на стене портрет Достоевского, а другие этот портрет закрасили, а третьи потом портрет снова отмыли от краски. Вот интервью с автором арт-проекта:

https://www.youtube.com/watch?v=qDL49j1fS0Y

Если кратко, то автор рассказывает, что вынужден был переехать в Москву, поскольку там работает система согласования размещения картин на стенах домов. В городах за пределами Москвы не спешат заниматься вопросами уличного искусства, хотя можно было бы просто перенять московскую модель (либо вовсе принять федеральный закон, регулирующий размещение работ уличных художников по всей стране).

Конкретно в случае с Достоевским и другими проектами Олега Лукьянова всё осложняется тем, что по сути это просто переводные картинки, наносимые с помощью технологии «urban-фреска». Что-то вроде печати на стенах домов (та же фреска с Достоевским – это известный портрет художника Перова). Таким образом можно размещать и оригинальные работы, выполненные под конкретное место, и копировать уже существующие, экономя на услугах художников-монументалистов и оформителей.

Копировать красивые картинки из Интернета, разумеется, гораздо проще, так что традиционные уличные художники и искусствоведы критикуют подобную технологию и практику, называя её китчем:

https://www.sobaka.ru/entertainment/art/91004

Превращать наши города в галерею репринтов навряд ли нужно. Тем не менее, в каких-то случаях могут оказаться вполне уместны и скопированные, неоригинальные картины, если они хорошо подходят к данному месту, украшают его и не вызывают особых возражений у публики.

2. Россиянам, согласно новому закону, будут присваивать «антиотмывочный рейтинг»:

https://lenta.ru/news/2021/12/09/znai/

Госдума России приняла закон о разработке информационной платформы для банков «Знай своего клиента», указано на сайте нижней палаты парламента. Сервис создадут на базе Центробанка (ЦБ) для борьбы с отмыванием денег. Всем клиентам кредитных организаций будет присвоен новый рейтинг, связанный с риском совершения подозрительных операций.

Российские банки в онлайн-режиме смогут получать информацию о том, с какой вероятностью клиенты и их контрагенты могут быть вовлечены в осуществление подозрительных операций (легализация преступных доходов и финансирование терроризма). Для каждого ЦБ выберет один из уровней риска — низкий, средний или высокий. Компаниям с высоким риском банки смогут отказывать, и, наоборот, фирме с низким риском нельзя будет отказать в переводе средств и открытии счетов. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

Нечто подобное для юрлиц давно уже существует и работает в банках. Посмотрим, удастся ли при помощи этого нововведения прикрыть каналы, через которые телефонные, например, мошенники переводят украденные деньги в неучтённый нал.

3. В Казахстане советуют бороться с телефонными мошенниками из России и Украины, обращаясь к ним в ходе разговора на казахском языке, который за пределами страны не знают:

https://lenta.ru/articles/2021/12/08/kazaksha/

Мошенники предпочитают звонить в соседние русскоязычные страны, поскольку поймать и наказать их из-за рубежа довольно-таки сложно. По-хорошему, конечно, надо решать эту проблему путём межгосударственных договорённостей и совместных усилий банков и правоохранительных органов разных стран.