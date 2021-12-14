Ученые рассказали о влиянии солнечного света на память и иммунитет человека

В процессе исследований ученые из университета штата Калифорния (США) сумели доказать пользу от ежедневного пребывания под прямыми солнечными лучами. Злоупотреблять этим, разумеется, не нужно. Но у тех, кто в солнечные дни проводили прогулку, отмечен на 52% более сильный иммунитет. Также у этих людей память гораздо лучше, чем у заядлых домоседов.

Кроме того, ученые выяснили, что солнечный свет является отличным профилактическим средством для предотвращения таких заболеваний, как рассеянный склероз.

Исследования проводили в фокус группе, участниками которой стали более 850 человек. Среди добровольцев были как здоровые, так и страдающие от разных заболеваний люди. По мнению ученых, организм человека нуждается в ежедневном пребывании под солнечными лучами минимум в течение 30 минут.