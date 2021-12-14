В Китае озвучили стратегию развития суперкомпьютера

Китайские ученые опубликовали первую информацию о разрабатываемой в стране стратегии развития национального суперкомпьютера. Речь идет о сверхмощных вычислительных системах, предназначенных для решения самых сложных задач.

Такие суперкомпьютеры китайцы намерены использовать сразу в нескольких важных направлениях. Одно из них – детальный и точный прогноз погоды для конкретных территорий, который требует быстрого и качественного анализа всех собранных метеорологических данных.

Также при помощи сверхмощных информационных систем ученые из КНР хотят построить новые модели холодного синтеза, разрабатывать технологии движения жидкостей в условиях космоса и осуществлять другие научные работы.