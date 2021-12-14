 

В Китае озвучили стратегию развития суперкомпьютера

14.12.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайские ученые опубликовали первую информацию о разрабатываемой в стране стратегии развития национального суперкомпьютера. Речь идет о сверхмощных вычислительных системах, предназначенных для решения самых сложных задач.

Такие суперкомпьютеры китайцы намерены использовать сразу в нескольких важных направлениях. Одно из них – детальный и точный прогноз погоды для конкретных территорий, который требует быстрого и качественного анализа всех собранных метеорологических данных.

Также при помощи сверхмощных информационных систем ученые из КНР хотят построить новые модели холодного синтеза, разрабатывать технологии движения жидкостей в условиях космоса и осуществлять другие научные работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах

09.11 / Назначена встреча Володина и глав комитетов ГД с кандидатами на должности министров

29.11 / Президент Армении предложил создать новое правительство

11.06 / В Ровенской области пчелы насмерть покусали мужчину – медики

12.09 / “Это про Ивлееву?” Собчак написала пост про “чужую глупость”

25.08 / В Госдуме России считают, что отравление Навального может быть провокацией иностранных государств

19.04 / Le Monde – США и Китай договорились сотрудничать по борьбе с изменениями климата

09.08 / В Минске вновь задержали начальницу штаба Тихановской

22.08 / “Нереальная”, “Самая красивая”, “Просто прелесть”. Ани Лорак показала фото в вечернем платье

19.11 / ВМС США захотели как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика