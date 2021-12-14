Андрей Малахов является не только популярным ведущим, но и специалистом по знаменитостям. Оказывается, он мечтал работать в этой сфере еще со студенческих времен. Но в последнем разговоре с подписчиками Малахов признался, что встречи со многими звезд

Декабрь предлагает нам две магические даты, когда желания чаще всего сбываются. Первая (12.12.2021) уже прошла, но вторая ( 21.12.2021) все еще впереди. Поэтому мы решили обратиться к нумерологам, чтобы правильно провести этот день и соблюсти все необходимые традиции.

Зеркальная дата: что делать

Этот день называют вратами Вселенной. Она услышит каждого, кто решит помириться со своими близкими людьми или закончить сложный правовой вопрос. В эту дату принято завершать давно начатые дела, избавляться от ненужных вещей, отдавать долги и подводить некоторые итоги. Вселенная словно приглашает каждого к медитации, размышлениям о жизни. Однако в зеркальную дату специалисты не рекомендуют предаваться лени, много отдыхать или спать. Вселенная не любит праздности.

Зло способно вернуться тому, кто желает его ближнему. Причем в троекратном размере. Специалисты призывают всех, у кого начался не лучший период в жизни, не думать о негативных последствиях и не расстраиваться. Ангелы-хранители делают все возможное, чтобы исправить положение и улучшить общее самочувствие.

Астрологи рекомендуют побывать в укромном уголке, который выступает для нас местом силы. Это может быть аллея в парке, храм или озеро неподалеку. А еще очень важно заняться благотворительностью, пожертвовать нуждающимся деньги или продукты.

Немного математики

Зеркальная дата связана с двумя цифрами: 3 и 6. Если мы сложим цифры числа (21) и месяца (12), то получим тройку. 21 (2+1=3), 12 (1+2=3). А вот если мы посчитаем сумму, она будет равняться шести.

“Тройка”: данная цифра отвечает за знания, проникновение в суть вещей. Это говорит о важности посвящения времени обучению, овладению новыми умениями и навыками. Знания, полученные 21.12, обязательно пойдут на пользу: успехи в учебе приведут к успехам в работе, карьерному росту. В этот день важно показать руководству личные достижения, сделать годовые отчеты, предложить креативные идеи и начать новые проекты. Дело в том, что шансы получить положительный результат от вложенных усилий значительно возрастают. Руководство обязательно их оценит и продвинет по карьерной лестнице.

“Шестерка”: этой цифрой управляет энергия творчества и созидания. С новой силой в этот день раскроются давние увлечения, хобби, любимые занятия. 21 декабря к людям творческой профессии обязательно постучится вдохновение.

Как загадать желание

Нумерологи предлагают сделать это в полдень или накануне 24:00. На зеркале можно помадой написать дату и в это время думать о своей мечте. Чтобы она сбылась, лучше использовать красный цвет. Если пишете на листочке, то возьмите красные чернила. И помните, что Вселенную следует благодарить. Этому способствуют любые благие дела, в том числе благотворительность, о которой мы уже говорили. Даже если просто покормить голубей или бездомных животных, то в космос запустится положительная энергия.

Используя листочек, старайтесь писать быстро, чтобы за 60 секунд в полдень успеть написать и уничтожить записку. Лучший способ – это разорвать ее на мелкие клочки.

И еще один совет. Нужно вести себя так, словно желание уже сбылось, это обязательно приведет к удаче.