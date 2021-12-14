Чем пахнут любимые фильмы: Lancome в “Иронии судьбы”, Chanel в “Черном лебеде” и другие духи, “снимавшиеся” в кино

Наверняка во время просмотра кино вы замечали на заднем плане флаконы духов, но вряд ли к ним приглядывались. Какой парфюм предпочитает героиня? Какой аромат получила в подарок от возлюбленного?

Ощутить запах с экрана нам не по силам, зато он может многое рассказать, когда кинематограф обращается за помощью к искусству парфюмерии. Если, конечно, название аромата о чем-то говорит зрителю…

“Ирония судьбы”

Вспомните хотя бы классику советского кино, где в одном из эпизодов Ипполит вручает Наде новогодний подарок. Героиня Барбары Брыльской восклицает:

Настоящие французские духи. Они же дорогие!

Какой аромат для любимой женщины выбрал герой Юрия Яковлева? Это были Climat от Lancome. Конечно, узнать этот аромат по упаковке сегодня сложно, ведь картину снимали в далеком 1976 году. Тогда “Клима” выпускались в белых коробочках с синими кляксами. В Союзе французские духи были дефицитными и невероятно дорогими! А тут в кадре целых 60 мл!

Надя, как мы помним, отказывает жениху, который неплохо разбирается в парфюмерии. Ведь Climat от Lancome запомнились старшему поколению ярко-выраженной горчинкой, что полностью подходило под типаж сдержанной, утонченной, но внешне холодноватой Наденьки.

В 2015 году французский бренд Lancome специально для России создал классический аромат, который был популярен в 70-80-х годах в СССР. Лимитированный выпуск Climat был приурочен к 40-летию марки Maison Lancome на российском, а ранее и советском рынке. Всего было создано 3000 пронумерованных флаконов, которые поступили в продажу 29 сентября исключительно в Articoli ГУМ.

“Курьер”

Вообще, духи довольно часто появляются в кадре, и, как правило, происходит это неслучайно. Ароматы дополняют образы героев и помогают зрителям понять замысел режиссера.

Вспомним еще один известный фильм, в котором парфюмерия помогла создать забавный штрих. В ленте “Курьер” главный герой Иван во время визита в гости к друзьям девушки, в которую влюблен, выпивает два флакона французской классики – Madame Rochas. А потом он спрашивает у матери, хорошие ли это духи. Помните, что она ответила? Лидия Алексеевна сказала: “Хорошие, но только дорогие”.

“Шерлок”

С выходом сериала “Шерлок” фанаты быстро разобрали его визуал на реквизиты и не могли не заметить, что в одной из сцен, когда Ирен готовится выйти на бой с Шерлоком на своей территории, слева на трюмо стоят два флакона духов. Один из них – парфюмерный антиквариат Casmir от Chopard, созданный в 1992 году Мишелем Альмераком.

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Почему же Ирен носит такой “неактуальный”, недорогой и старый запах?

Дело в подтексте, который представляет зрителю двойную игру. Первый вариант: шпионка международного класса хотела сохранить аромат ранней юности, связанный с ощущением родного дома и чувства безопасности. Мягкий “Кашмир” годится для этого лучше других парфюмов. Вариант второй: аромат слышит не только его носитель, но и окружающие. Возможно, таким образом, Ирен хотела показать, что под маской холодной и расчетливой доминатрикс скрывается чувствующая, живая и жаждущая утешения леди.

Этот мудрый старческий ход завлекает в ловушку, заставляет раскрыться, дает “иллюзию проникновения” и в результате противник проявляет слабость.

Парфюмерия в других зарубежных фильмах

В случае с иностранными лентами упоминаемые ароматы не делают акцент на том, что их обладатели не “обычные люди”. Но зато могут внести для зрителей интересные нюансы в образы.

В фильме “На север через северо-запад” Альфреда Хичкока главная героиня пользуется ароматом Caleche Hermès. Внимательный зритель мог заметить флакончик на полке в ее купе. Кстати, в одном из кадров Кэрри Грант говорит ей, что от нее восхитительно пахнет.

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В “Пришельцах” герои Жана Рено и Кристиана Ксавье, попавшие из Средневековья в современный мир, выливают в ванну ведро известного Chanel №5.

К слову, этот же легендарный французский аромат можно было заметить в картине Дарена Аронофски “Черный лебедь”. Нина Сайерс (Натали Портман) крадет флакончик Chanel №5 из сумки своей соперницы Лили (Мила Кунис).

В “Дневной красавице” Луиса Бунюэля вокруг раковины Северины Серези (Катрин Денев) расставлены флакончики ароматов Guerlain. Один из флакончиков она случайно разбивает.

30 августа 1997 года героиня фильма “Амели” держит в руках большой флакон Rance Eau Fleur de La Passion Eau de Plaisir. Девушка откручивает пробку и одновременно слышит по телевизору новость о смерти принцессы Дианы. Пробка выпадает из рук девушки, катится по полу и приводит Амели Пулен к тайнику маленького мальчика, на поиски которого она вскоре отправится.

В фильме “Город ангелов” Брэда Силберлинга герой Николаса Кейджа, рассматривая ванную комнату Мэгги Райс, берет в руки флакончик аромата Guerlain Cherry Blossom. Впрочем, по цвету содержимого также подходит аромат Guerlain Insolence.