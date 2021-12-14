 

В Южном Судане более 80 человек скончались от неизвестной болезни

14.12.2021, 20:34, Новости дня
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За последние несколько недель на востоке Южного Судана минимум 89 человек скончались от неизвестной болезни.

Эпицентром заболевания стал штат Джонглей, передает агентство ФАН со ссылкой на сообщение южноафриканской радиостанции SABC.

Всемирная организация здравоохранения уже направила в указанный район специальную группу для экстренных исследований. Ранее предполагалось, что речь может идти о холере, но позже слухи были опровергнуты в ходе проверок.

Специалистам ВОЗ предстоит установить природу этой болезни.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил проблемы, с которым столкнется человечество после пандемии коронавируса. По его словам, осложнять жизнь будут бедность, голод, неравенство, неинфекционные болезни и изменение климата. 



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