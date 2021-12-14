Политика: Россияне испытывают к Украине неразделенные чувства

Две социологические службы, российская и украинская, почти одновременно провели опрос об отношении к жителям соседней страны. Отличие разительное – больше половины россиян называют украинцев братьями, и почти треть считает Украину братской страной, при всех проблемах в отношениях с ней. У соседей все иначе – 72% относятся к РФ враждебно. В чем причины этого дисбаланса?

Во вторник ВЦИОМ представил результаты опроса, из которых следует – больше половины (52%) россиян считают, что украинцы братский народ. Еще 31% относятся нейтрально к соседям и лишь 11% респондентов считают, что украинцы враждебно настроены к жителям России. Также выяснилось, что 29% опрошенных считают Украину братской страной. Более того, 12% назвали ее дружественным государством. Для сравнения, такая же доля опрошенных – 12% полагает, что Украина представляет источник угрозы для нашей страны. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря, участниками исследования стали 1,6 тысяч российских граждан.

Почти одновременно, с 6 по 8 декабря, украинская социологическая служба «Рейтинг» организовала опрос жителей республики об отношении к России. Судя по исследованию, настроения украинцев кардинально отличаются от того, что продемонстрировали россияне. 72% респондентов считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной.

Итоги опроса на Украине – это результат телепропаганды и оболванивания населения, полагает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «В местных средствах массовой информации допускается лишь одно мнение. Когда эта ложь льется на Россию в украинских соцсетях и с телеэкрана круглые сутки с утра до вечера, то такая пропаганда, конечно, влияет, особенно на молодых людей. Ведь в опросах, как правило, участвуют люди молодого и среднего поколения, чье сознание было сформировано в постсоветский период», – сказал сенатор Джабаров газете ВЗГЛЯД.

Результаты опросов на Украине могут измениться только с приходом к власти других политиков, считает российский парламентарий. «В большинстве своем украинцы, особенно на юге, юго-востоке и востоке страны – это люди, которые по-братски относятся к русскому народу. Рано или поздно наша дружба будет восстановлена», – уверен политик.

Степень массовой неприязни украинцев к РФ и россиянам не следует преувеличивать, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Отметим, что «Рейтинг» задавал респондентам вопрос об отношении к России, а ВЦИОМ – об отношении к украинцам. Именно в этом причина столько высокого расхождения между двумя исследованиями», – полагает украинский политолог. Погребинский напомнил, что в июле этого года та же социологическая служба «Рейтинг» опубликовал данные опроса, из которого следовало, что более 41% украинцев «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими. «За полгода не могло что-то радикально поменяться», – подчеркнул Погребинский. – Думаю, что и сейчас такого разрыва не было бы, если «Рейтинг» сформулировал вопрос о том, считают ли респонденты русских и украинцев одним народом».

Вместе с тем, эксперт отмечает, что жители Украины подвергаются антироссийской идеологической обработке. «Такая пропаганда продолжается вовсю, это правда. Я считаю, что отношение в РФ к Украине гораздо лучше, чем наоборот. В большой степени это связано именно с эффективностью пропаганды», – отметил Погребинский.

Но и сейчас появляются данные, подтверждающие, что неприязнь к РФ не приобрела тотальный характер, указал собеседник. «Можно вспомнить опросы, которые проводит Киевский международный институт социологии (KIIS) совместно с российским «Левада-Центром» (внесен в РФ в список иностранных агентов). Их весенние данные показывали, что хорошо или очень хорошо к РФ относится 41% респондентов, а негативно – 42%. Одно дело, когда спрашивают про отношение людей к народу, а другое – к государству. Поэтому сравнивать это нельзя», – подчеркнул политолог.

При этом то, что в большинстве своем россияне относятся к Украине позитивнее, чем украинцы к России, не является проявлением «великорусского шовинизма» и не значит, что россияне относятся к украинцам с позиции «старшего брата», заметил Погребинский: «Отношение близости к Украине в РФ испытывает большинство людей, у которых есть друзья, родственники на Украине. Часть из них жили и работали в одной стране».

Сенатор Джабаров, в свою очередь, подчеркнул – в РФ всегда относились и относятся к украинскому народу, как к братскому и только нынешняя украинская власть вызывает негативное отношение из-за своей агрессии в адрес России. «Россияне желают украинцам только добра. Мы осуждаем исключительно радикальных националистов, «Правый сектор» и тех, кто захватил власть в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. Мы всегда подчеркивали, что настроены не против украинского народа, а против той власти, которая ведет к конфронтации Украины и России», – добавил собеседник.

Сенатор уверен, что «рано или поздно все точки над «i» будут расставлены». «Ни Украина не сможет нормально развиваться, если ее сосед будет враждебно настроен, ни Россия, если сосед будет вынашивать негативные планы в отношении нее. Рано или поздно украинцы сделают достойный выбор и к власти в Киеве придут люди, которые заинтересованы в развитии наших отношений», – ожидает Джабаров.

«Украинские власти сознательно на протяжении последних тридцати лет и особенно с 2014 года пытались сделать из россиян образ врага, – в свою очередь отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Это была целенаправленная и активная пропаганда, к которой в последнее время подключились западные центры психологических операций. Совершенно очевидно, что это скоординированная и крупномасштабная работа».

Собеседник подчеркнул, что в российском медиапростанстве

«есть четкая грань – разделять отношение к братскому народу Украины и к тем, людям, которые находятся в настоящий момент у власти в Киеве».

«Достаточно вспомнить статью Владимира Путина, где президент совершенно четко сказал, что украинский народ – братский российскому, у нас общие корни и историческое наследие. И на государственном уровне и уровне бытового сознания мы воспринимаем украинский народ как братский. Но приходится признать, что значительная часть украинцев, к сожалению, воспринимает русских как своих врагов», – добавил собеседник.

Коротченко подчеркнул, что промывание мозгов ведется в основном подрастающему поколению, тех, кто не помнит Советский Союз, не помнит об общих победах и достижениях. «Необходимо усиливать наши возможности по доведению объективной информации до украинских граждан. Вопрос – как и в каких форматах это делать. Это отдельный и важный аспект данной проблемы», – подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона».

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