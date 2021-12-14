“Начинать с пожилых людей”. Данилов настаивает на бустерной вакцинации от коронавируса

“Мы настаиваем на том, что нам нужно внедрять бустерную дозу, и начинать нужно с пожилых людей, предлагать людям, чтобы они третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому неторопливо относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля будем иметь начало следующей волны заболеваемости”, – сказал он.

По мнению Данилова, уровень вакцинации необходимо увеличивать до 300 тыс. в сутки.

“Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы сможем гораздо проще проходить заболеваемость”, – считает секретарь СНБО.

Напомним, 13 декабря Данилов сообщил, что первые случаи заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Омикрон” СНБО прогнозирует уже на этой неделе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

За сутки 13 декабря в Украине сделали почти 130 тыс. прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Первую дозу получили почти 43 тыс. украинцев, вторую – почти 87 тыс. человек.

Согласно данным Минздрава, 13 декабря делали прививки четырьмя препаратами: Comirnaty (65 237), CoronaVac (43 984), AstraZeneca (13 612) и Spikevax (6909).

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