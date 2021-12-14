“Недостаточно громко хлопает”. Богдан рассказал, почему уволили Разумкова

“Так он всех старается [убрать]. Смотри: мы покладаємо квіти и кого-то увольняем. Вот у нас две стадии работы. У нас менялось министров – как за 20 лет предыдущей работы. Седьмой губернатор Сумской области. Ну, людям нравится. И людям нравится, когда этих чинуш выгоняют. И вот Владимир Александрович [Зеленский] – он же делает то, что людям нравится. Он все время сидит и кого-то выгоняет.

При этом, по мнению Богдана, такие увольнения происходят не потому, что человек что-то плохое делал или в чем-то виноват, а потому что “он недостаточно громко хлопает, не проявляет любовь”.

На Разумкова, по словам экс-главы Офиса президента, Зеленский взъелся давно.

“Ну не любил. Умничал: “То льзя, то нельзя, это буду, это не буду, это по закону, а то не по закону… Я закон, я страна, я Украина”. А хлопал вообще ужасно. “Ты хлопаешь, но без уважения”, – отметил Богдан.

Он также добавил, что сейчас у Разумкова есть рейтинг и он может и дальше присутствовать в политике.

“На какой-то должности или в какой-то сфере, или в какой-то партии он будет присутствовать. А если не будет вот этого присутствия, то пропадет. Но пока что это один из тех людей, кто реально лучше всего из выходцев из “Слуг народа” себя позиционирует”, – считает Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа.

Разумков также говорил, что намерен строить свою партию.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—