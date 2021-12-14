 

Миллиардные “cкрутки” НДС вернутся, если не убрать крышующих – Джангиров

14.12.2021, 20:24, Новости дня
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“В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики [нардеп от “Слуги народа”] Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов. И уровень истерики – как по мне – только подтверждает, что Гетманцев явно наступил “скруткам” на горло”, – написал Джангиров.

Он отметил, что среди нестандартных схем работы действительно махинациями являются около 10%.

“Группа риска” очевидна – нестандартные инновационные схемы, так называемые “таблицы”, которых примерно 52 тысячи. Преимущественно это белый бизнес с действительно инновационными механизмами производства, переработки и т.д. Но, есть и схемы, от которых (в случае их реалистичности) рыдали бы от зависти средневековые алхимики, то есть – абсолютно нереалистичные и технологически нереализуемые. А значит – однозначно “обналовые”. Их оказалось примерно 10%, но именно с них и живет коррумпированная часть мытарей, тех, которых Даниил Гетманцев обозначил “все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат”, – добавил политический аналитик.

По данным Джангирова, ожидаемый эффект для бюджета от ликвидации “скруток” – 1 млрд грн в месяц.

“И что немаловажно – это не дополнительные деньги с “белого бизнеса”, а доставшаяся государству часть налогов, уведенная “схемотехниками” в содружестве с коррумпированными налоговиками. Главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы “скруток” вместе с теми, кто их крышевал в налоговой? Ибо, если останутся на своих должностях “крышующие”, то схемы через время восстановятся, аки Феникс из пепла”, – подытожил автор.

Контекст:

“Скрутки” – механизм взаимозачета налоговых обязательств одних компаний путем “покупки” (как правило, фиктивного) налогового кредита у других с использованием конвертационных центров и фирм-однодневок. Объем этого “рынка” агентство “РБК-Украина” оценивает в 30–60 млрд грн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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