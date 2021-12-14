 

Госдума приняла законопроект о главах субъектов

14.12.2021, 20:12, Разное
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Он снимает ограничения на их избрание и запрещает главе региона называться «президентом».

Госдума во втором и — сразу же — в третьем, финальном чтении приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ, следует из базы данных нижней палаты парламенты.

Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Фото: Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Эта инициатива разрешает главам субъектов РФ избираться более чем на два срока подряд и запрещает им называться «президентами».

Ранее проект закона вернули на второй этап рассмотрения на фоне несогласия с предлагаемыми поправками Госсовета Татарстана, где глава республики называется президентом.

В комитете Госдумы по госстроительству агентству РИА Новости заявили, что возврат инициативы якобы обусловлен техническими изменениями. Теперь в проекте закреплено право депутатов и сенаторов выступать на заседаниях заксобраний регионов.

Законопроект об организации публичной власти в регионах в конце октября подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Помимо запретов на наименование «президентом» и снятия ограничений на избрание глав регионов проект предусматривает передачу полномочий между федеральными и региональными органами власти.

Число сроков пребывания у власти губернаторов, говорится в проекте закона, должны определять местные парламенты. Президент же сможет увольнять глав регионов по любым основаниям.

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В конце октября Госсовет Татарстана единогласно выступил против переименования должности президента республики. Там указали, что положения проекта Клишаса и Крашенинникова «противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства».

Источник: Новая газета



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